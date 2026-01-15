大嘻哈阿法近況曝光！震撼宣布好消息 新專輯分享父子關係
記者鄭尹翔／台北報導
曾參與《大嘻哈時代》兩屆比賽的人氣嘻哈歌手 FRαNKIE阿法，於 2025 年發行第四張專輯《Can I be Frank?》，邀請 LEO37 擔任製作人，以嘻哈為核心融合大量器樂與和聲編制，創作內容直面內心世界，誠實描寫感情觀、父子關係，以及對理想與成就的自我對話，展現更成熟的音樂面貌。
除了音樂創作，FRαNKIE阿法也展現多年來低調累積的手繪才華。他透露，自己從小就熱愛畫畫，近十年來發行的作品中，周邊商品設計多半親自操刀。最新專輯《Can I be Frank?》實體版本更結合視覺創作巧思，設計成「立體相框」，透過童年與現在的對照影像，象徵與過去的自己對話，成為樂迷眼中的必收收藏。
專輯主打歌〈每天都在失敗〉由 FRαNKIE阿法攜手 DCIV、LEO37 共同製作，以人生反覆經歷挫折為主題，傳達「把失敗當老師」的正向態度。動畫 MV 由他一手包辦視覺與設計，融入瑪利歐、波斯王子等經典 2D 電玩闖關概念，透過三大關卡隱喻人生歷程，畫面彩蛋十足，引發樂迷熱議。
《Can I be Frank?》實體專輯與周邊商品目前已開放預購，反應熱烈。為回饋支持，FRαNKIE阿法將於 1 月 31 日在高雄駁二 C7-7 倉庫舉辦「簽喝會」，凡購買實體專輯或周邊商品即可免費入場，不僅能近距離互動、簽名，現場還有 DJ 放歌與演出，活動內容豐富，鐵粉不容錯過。
