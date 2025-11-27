《大嘻哈》七強變奶爸！婚姻育兒「血淋淋真相」全曝光
《大嘻哈時代》第一季七強的饒舌歌手韓森，歷經結婚、生子，從「韓老師」升級成「韓老爹」後，近日終於推出個人首張專輯《你讓我變成大人》，他將這張作品形容為「獻給大人的童書」，不是甜美童話，而是婚姻與育兒日常的血淋淋真相。
在少子化位居全球第一的台灣，韓森用嘻哈記錄成為丈夫、爸爸等長大後沒人教的事。《你讓我變成大人》以純正Boom Bap為基底，取樣生活周遭的細碎聲響，包括捷運進站音、汽車方向燈、童謠旋律，甚至與兒子的真實對話都收錄其中，讓整張專輯更貼近人生現場。
專輯中備受討論的主打歌〈ISFP遇上INTP〉，記錄他與老婆交往前後的真實縮影，也把最真實的吵架過程唱進歌裡。韓森坦言原先對MBTI一竅不通，是因為交往後才被「推坑」做測驗，意外發現兩人竟是MBTI上的不合組合，反差大到常常因生活習慣爆出小摩擦，卻又甜蜜得讓朋友下注他們「能交往多久」。
歌詞如「朋友下注會交往幾個月」、「開燈睡還關燈睡」等段落，被網友笑讚超級寫實，歌曲結尾更直接收錄結婚前戶政事務所打來提醒流程的電話，呈現他身為「木頭系INTP」的笨拙浪漫。
隨著首張專輯問世，韓森也宣布啟動出道以來的首次個人專場巡迴，象徵他累積十年以上的嘻哈能量正式濃縮成火力全開的現場演出。他將於明年1月24日在台南白鷺Live house開唱、1月31日於台北野地方Wild Lab登場。
回顧一路從創立成大嘻研社、進入人人有功練、推出EP《韓老師這裡》，再到《大嘻哈時代》舞台打開知名度，再加上曾離開科技業、為父職暫停創作的歲月，他坦言：「10首歌很簡單，但要做出一整張專輯，比想像中難太多。」也因此，他選擇以真正的人生故事作為創作核心，把婚姻、育兒與追夢路上的矛盾、掙扎，全部寫進《你讓我變成大人》。
