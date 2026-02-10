《大嘻哈》歌手怒控「波神DJ」妻子戴綠帽 拍片駁家暴：手握外遇鐵證

饒舌歌手韓森控訴老婆陳思安外遇。（翻攝自韓森臉書、IG@33_toolate）

參加《大嘻哈時代》打開名號的饒舌歌手韓森（Professor H），昨晚（9日）在社群貼出影片，控訴正聲廣播電台DJ、老婆陳思安（三三）婚內出軌。韓森無奈表示，對方起初認錯道歉，請了律師就改口全盤否認，並利用人脈造謠抹黑，甚至影射他家暴，讓本想低調處理婚姻官司的他，不得不拍片澄清。

韓森過去曾是鴻海工程師，藉由《大嘻哈時代》闖出名堂，被歌迷稱作「韓老師」，結婚生子後去年發專輯正式跨足歌壇。韓森老婆陳思安則是正聲廣播電台DJ，主持節目曾獲廣播金鐘獎，去年再次鍍金，拿下廣播類社區節目主持人獎。憑藉火辣身材，陳思安多次登上PTT表特板，被網友封為「波神DJ」。

陳思安曾多次登上PTT表特板，被網友封為「波神DJ」。（翻攝自IG@33_toolate）

韓森昨晚在影片中控訴，妻子不但外遇，還不斷抹黑攻擊他。韓森表示，去年8月17日他和妻子正式攤牌，起初對方不停否認，被拆穿後才開始認錯道歉、感到非常後悔。

可去年9月，妻子找律師討論後，又突然改口全盤否認，堅稱從沒外遇。韓森無奈說道「我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」

饒舌歌手韓森控訴老婆陳思安外遇。（翻攝自IG@33_toolate）

雙方歷經4個多月的訴訟調解，韓森強調過程中他從未提出任何金錢條件，只求好聚好散，盼事情能被理性、妥善地處理，同時為了保護小孩，選擇私下協調避免事件公開。但事與願違，韓森控訴妻子利用他保護小孩的立場與媒體界的人脈，對他散布不實謠言。

針對近期謠傳的「家暴」相關指控，韓森鄭重澄清「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。」

基於尊重司法與當事人隱私，韓森表示不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行攻防，一切交由司法認定處理，「我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

