《大嘻哈》歌手控妻子外遇！反遭抹黑家暴⋯本人回應了

娛樂中心／李明融報導

台灣饒舌競賽節目《大嘻哈時代》第一季七強歌手韓森（Professor H，本名張譽鐘），以「一聽就懂、一針見血」的饒舌風格，擄獲大批粉絲的心，也被稱為「韓老師」。昨（9日）他在社群平台PO出影片，指出自己的婚姻觸礁，控訴妻子外遇，並澄清近期流傳「家暴」的指控。韓森表示自己原本想低調處理，保護孩子，如今這些流言蜚語已經損害到他的聲譽，才決定跳出來回應，讓他失望直呼「一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊」。

《大嘻哈》歌手「掌握鐵證」控妻子外遇⋯反遭抹黑家暴！本人親上火線回應了

韓森掌握妻子外遇鐵證，坦言只想好聚好散。（圖／翻攝自韓森臉書）

掌握外遇鐵證卻遭抹黑 韓森：只想好聚好散





韓森9日在社群貼出影片，表示發現太太外遇，而且還遭到對方反抹黑指控家暴，他透露去年8月17日，他正式與太太攤牌，起初太太不停否認，但其實韓森早已掌握太太外遇的鐵證，直到謊言被拆穿後太太才開始認錯道歉「說他對不起我，說他非常後悔」，然而到了同一年9月，太太與律師討論後，竟突然又改口否認自己有外遇，讓韓森直呼不敢相信，「一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊」。自8月到12月期間，雙方已經進入司法程序，包含包含訴訟與調解，韓森表示過程中沒有提出任何金錢條件，只希望整件事情可以被理性、妥善的處理「我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期」。

韓森親自駁斥家暴傳言，目前已交付司法單位。（圖／翻攝自韓森臉書）





親自駁斥家暴傳言 證據已交付司法單位





針對近期遭指控家暴一事，韓森正面回應：「我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實」。他表示已保留足夠證明清白的影像與紀錄，並將所有資料交由司法單位判斷。基於尊重司法與隱私，他不會在網路上公開片段或進行口水攻防。韓森對於私人事件佔用社會資源感到抱歉，強調站出來發聲並非為了揭露細節，而是要劃清事實界線，未來將專心面對法律程序，捍衛自身名譽。

原文出處：《大嘻哈》歌手「掌握鐵證」控妻子外遇⋯反遭抹黑家暴！本人親上火線回應了

