《大嘻哈》歌手韓森控妻外遇！親回家暴疑雲：已掌握鐵證

【緯來新聞網】參加《大嘻哈時代》打開知名度的饒舌歌手韓森（Professor H，本名張譽鐘），被歌迷稱作「韓老師」，不料他昨（9日）在社群平台PO影片控訴妻子外遇，並澄清近期流傳的家暴指控，坦言原本想低調處理，但這些不實傳言已損害到他的名譽，才會決定出面回應。

饒舌歌手韓森控訴妻子外遇，並澄清家暴傳言。（圖／翻攝自韓森臉書）

韓森PO出影片控訴，他發現妻子外遇，且對方不斷抹黑攻擊，去年8月17 日正式攤牌，起初妻子不斷否認，但他已經掌握明確證據，直到被拆穿後，妻子才開始認錯道歉，「說她對不起我，說她非常後悔」，然而到了同年9月，妻子找律師討論後，突然全盤否認，表示從來沒有外遇，讓他大開眼界，「我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊」。



韓森提到，去年8月到12月，雙方已經進入司法程序，包含訴訟與調解，過程中他沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理，只想要好聚好散，但很遺憾結果不如預期，但妻子卻利用在媒體界的人脈，散佈對他不實謠言。

韓森表示已掌握證據。（圖／翻攝自韓森臉書）

針對近期謠傳的家暴相關指控，韓森明確澄清，他從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實，並已保留相關影像和紀錄，足以證明自己的清白，所有資料也會交由司法單位判斷。基於尊重司法與當事人隱私，他不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行來回攻防。



關於事實的認定，韓森表示願意、也只願意交由司法機關處理，對於因私人事件佔用社會關注感到抱歉，他之所以出面，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線，強調接下來一切交由司法程序處理。



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

