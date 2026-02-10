《大嘻哈》男星被外遇戴綠帽！握妻子「外遇鐵證」竟遭控家暴反擊了

韓森拍片指控老婆外遇。翻攝realprofessorh IG

饒舌歌手韓森從《大嘻哈時代》第一季脫穎而出，闖進七強，以直白犀利、句句到位的歌詞風格打開知名度，被粉絲封為「韓老師」。昨（9日），他罕見在社群公開談及婚姻風波，親自拍片揭露妻子外遇與相關爭議，並對外界流傳的家暴指控做出正面回應，掀起關注。

韓森表示，自己早已掌握太太外遇的明確證據，並於去年8月17日正式攤牌對質。起初對方全盤否認，直到證據曝光後才坦承錯誤、向他道歉並表達後悔。不過事情卻在9月出現轉折，他指出太太與律師討論後突然改口，全面否認外遇事實，態度反覆讓他難以置信，直言「一個人竟然可以這樣反反覆覆說謊」，同時控訴對方持續抹黑與攻擊自己。

廣告 廣告

他透露，雙方自8月至12月已進入司法程序，包含訴訟與調解。過程中自己未提出任何金錢條件，只希望理性處理、和平收場，「只想好聚好散」，但結果並未如願。

婚姻風暴已交由司法處理

針對近期網路流傳的家暴指控，韓森也嚴正澄清，強調從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關說法並非事實。他表示已保留影像與紀錄等證據，足以證明清白，並將全數交由司法單位判定。基於尊重隱私與司法程序，不會公開片段或在網路上與對方隔空交鋒。

最後，韓森強調，關於所有事實認定，他願意、也只願意交由司法機關處理，並為私人事件占用社會資源致歉。他坦言此次發聲並非揭露細節，而是劃清必要的事實界線，「接下來，一切交由司法程序處理」，盼外界給予理解與空間。

韓森拍片指控老婆外遇。翻攝realprofessorh IG



回到原文

更多鏡報報導

撒基努自爆婚姻危機！醫護妻冷暴力「沒用的男人」 曝被強迫背債內幕

台8花旦剛新婚就成「災難專用戶」 落海、被車撞慘失明！「滿臉是血」震撼畫面曝光

A-Lin霸氣撩裙秀美腿！自爆「空心戰袍」視角福利加價看

帶嬌妻買彩券「1舉動」挨酸沒臉見人 吊車大王罕動怒：說話要留口德