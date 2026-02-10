《大嘻哈》韓森控妻外遇 起底竟是「爆乳DJ」曾登上表特版還獲金鐘獎

娛樂中心／綜合報導

饒舌歌手韓森（Professor H）曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，被樂迷暱稱為「韓老師」。去年他才推出首張專輯，將與妻子從戀愛到婚姻的心境寫進作品中，塑造深情形象。未料9日深夜他突在社群發布影片，公開指控妻子外遇，並強調自己從未有家暴行為，消息一出震撼樂迷圈。現在也起底，原來他太太正是曾獲金鐘獎，曾因爆乳登上PTT表特版的「DJ三三」陳思安。

「DJ三三」陳思安外型亮眼身材豐滿曾登上PTT表特版。（圖／翻攝自陳思安 IG）

韓森過去曾任職科技業工程師，後轉為全職音樂人，以直白敘事風格受到關注，也被粉絲暱稱為「韓老師」。2021年他與正聲廣播電台DJ陳思安結婚，女方在圈內以「三三」為名，曾獲廣播金鐘獎肯定，外型亮眼，過去更因照片登上網路論壇被封為「波神DJ」。

廣播主持人陳思安曾獲廣播金鐘獎的肯定。（圖／翻攝陳思安IG）

「DJ三三」陳思安因「暴力級身材」被網友稱「波神DJ」。（圖／翻攝自陳思安 IG）

韓森爆遭出軌消息一出震撼樂迷圈。影片中，韓森情緒激動表示：「我發現我的太太外遇，而且她不斷抹黑、攻擊我。」他透露，去年8月17日已與妻子攤牌，當時對方在不知他握有證據的情況下全盤否認，直至被揭穿才認錯道歉。然而約一個月後，對方在與律師討論後改口否認，讓他難以接受。

韓森表示，雙方經歷超過4個月的訴訟與調解，強調自己「沒有任何金錢要求」，只希望理性結束婚姻關係，「我只想好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。」而網友也察覺到，陳思安的社群臉書與IG，除了性感照與曬出小孩照外，婚後從2023年5月後就完全沒有貼出任何與韓森同框照，截至目前為止陳思安並無任何回應。

