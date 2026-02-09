《大嘻哈》韓森握妻子「外遇鐵證！」遭反控家暴 本人親上火線回應了

娛樂中心／綜合報導

饒舌歌手韓森（Professor H）曾以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，憑藉「一聽就懂、一針見血」的饒舌風格，被樂迷暱稱為「韓老師」。韓森9日在社群貼出影片，控訴握有太太外遇的明確證據，太太被拆穿後認錯道歉，但後來突然全盤否認，讓他直呼「一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」針對近期謠傳的「家暴」相關指控，韓森也回應了。

饒舌歌手韓森以《大嘻哈時代》第一季七強之姿打響名號，被嘻哈圈與樂迷暱稱為「韓老師」。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓森9日在社群貼出影片，表示發現我的太太外遇，而且他不斷抹黑攻擊我。去年 8 月 17 日，我與我太太正式攤牌。一開始，他不停否認。他不知道，我已經掌握了他外遇的明確證據。被拆穿後，他才開始認錯道歉，說他對不起我，說他非常後悔。但是，到了去年 9 月，在他找律師討論後，突然全盤否認、改口，說他從來沒有外遇。我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。

韓森表示，從 8 月到 12 月，我們已經進入司法程序，包含訴訟與調解。過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理。我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。

韓森控訴握有太太外遇的明確證據，針對近期謠傳的「家暴」相關指控，他也回應了。（圖／翻攝自韓森臉書）

韓森接著指出，針對近期謠傳的「家暴」相關指控，我必須在此做出明確澄清。我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。基於尊重司法與當事人隱私，我不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行來回攻防。

韓森最後強調，關於事實的認定，我願意、也只願意交由司法機關處理。對於因私人事件佔用社會關注，我很抱歉。我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。謝謝各界的理解與關心。接下來，一切交由司法程序處理。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

