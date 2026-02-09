《大嘻哈》韓森爆婚變！握「妻子外遇證據」攤牌 反被抹黑家暴

韓森控訴妻子外遇還抹黑他。（圖／翻攝臉書／韓森）

曾在《大嘻哈時代》第一季闖進七強、以直白犀利饒舌風格受到矚目的饒舌歌手韓森，近日因私人婚姻事件再度成為話題焦點。他9日在社群平台發布影片，親自說明婚姻現況「我發現我的太太外遇，而且他不斷抹黑攻擊我」，也回應外界流傳的家暴指控。

韓森在影片中表示，自己已掌握配偶外遇的明確證據，並於去年8月17日與對方攤牌。當時對方起初持續否認，直到相關證據被揭露後，才承認錯誤並道歉，坦言後悔。然而，韓森指出，對方在9月諮詢律師後，態度出現轉變，改口否認外遇一事，讓他難以置信，直言「一個人竟然可以這樣反反覆覆地說謊」。

他進一步說明，自去年8月至12月，雙方已正式進入司法程序，包含訴訟與調解。過程中，他未提出任何金錢條件，只希望能理性處理相關事宜，達成和平分開的結果，但最終仍未能如願。

針對近期網路上出現的「家暴」相關傳言，韓森也在影片中作出回應。他強調，自己從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實，並已保留影像與紀錄作為佐證，後續將全數交由司法單位判斷。基於尊重司法程序與當事人隱私，他表示不會公開任何具體內容，也不會在網路上進行對立攻防。

影片最後，韓森再次重申，關於事實真相的認定，他願意、也只願意交由司法機關處理，並對私人事件佔用社會關注表達歉意。他強調此次發聲並非為了揭露細節，而是希望釐清必要的事實界線，接下來將靜待司法程序進行。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

