大器晚成男星赴北極體驗-20℃ 《格陵蘭雪女》充滿詩意深度
曾以警探驚悚片《追兇12夜》獲法國凱薩獎最佳新演員獎的法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），最近在喜劇冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）中，飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀Blanche Gardin 飾）的弟弟，由於姊姊突然被解雇、又被男友分手，情緒仍逐漸失控。護姊心切的他力挺姊姊尋找雪人的夢想，並和哥哥巴賽爾（菲利普科特林 飾）姊弟三人踏上一場不可思議的極地之旅。
堪稱「大器晚成」的巴斯欽布雍是法國舞台劇名導吉爾斯布雍（Gilles Bouillon）之子，從小在娛樂圈長大的他，8歲時就演過侯麥的電影。在獲得科學學士學位、在世界各地旅行2年後，他在2014年以《上流社會》提名盧米埃獎最佳新演員，更直至8年後才以《追兇12夜》獲得法國凱薩獎「最佳新演員獎」。有趣的是這段「新演員」期間，他竟「默默」演出4、50部電影，獲獎後更晉升主角，每年拍3、4部，票房都不錯。
《格陵蘭雪女》由「格陵蘭專家」法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）執導，劇情描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的極地旅行。人物原型取自美國拓荒者「災星珍」，雖以女性為主角，巴斯欽布雍也有亮眼的演出，一場他問姊姊「是否有找到她一心追求的『雪人』？」，點出每個人之於人生夢想的無悔追求。《格陵蘭雪女》分別在法國侏羅山、北極格陵蘭島拍攝，讓他從白雪皚皚的平原、演到格陵蘭島的浮冰區，從氣溫攝氏20度拍到零下20度，尤其在極端低溫的惡劣環境演出，讓他感覺「像在拍兩部電影」。
《格陵蘭雪女》入圍柏林影展「電影大觀」、義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展以及台灣國際人權電影節，獲法國媒體「解放報」稱讚「充滿詩意深度」，該片將於12月31日在台上映。
