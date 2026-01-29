大國博弈 童子賢：台灣須步步為營

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢（中）29日出席台北國際電玩展開幕。（鄧博仁攝）

台北市電腦公會榮譽理事長、和碩董事長童子賢29日出席台北國際電玩展開幕典禮，指出雖然國際政治局勢與科技貿易談判風雲詭譎，但台灣在去年的科技產業表現已拿下一盤非常好的勝局，展望今年，AI與伺服器晶片需求看起來仍然暢旺，但在大國博弈的夾縫中，台灣產業仍須步步為營，用自己的立場尋找最佳出路。

針對近期美國開放輝達H200晶片銷往大陸的轉折，童子賢分析，顯示美國跟大陸的科技決策已不再純粹，而是混合了大國國力的政治競賽與合作，尤其在川普時代，決策特色是「可以用錢來買」，目前H200出口大陸需繳納25％的出口稅給美國政府，且銷售量受到嚴格管制不能超過一半，美國顯然在競賽中留了一手，出口的並非最新的Blackwell或Rubin架構產品。

童子賢強調，大國之間往往把掌握的籌碼當作政治談判工具，這種「競爭與合作」的態勢在未來幾年還會持續發生，科技在過去數十年致力於改善人類生活與跨國合作，但近年國際政治卻與此背道而馳，將二戰後的全球化與科技商務合作生生撕裂，他也呼籲大國應扮演更負責任的角色，為世界造福而非帶來緊張關係。

針對大陸政府的應對，童子賢表示，從先前傳出拒買到後來有節制地開放阿里巴巴、騰訊等單位採購，可看出中方也是拉打姿態，並同步鼓勵使用華為等國產設備，印證了台積電創辦人張忠謀曾感慨科技貿易深受政治影響的觀點，也符合他2年前提到「快樂做產品的時代已經過去」，現在從石油到半導體都能成為國際政治競賽的武器。

由於川普不滿韓國遲為簽下協定，揚言將韓國關稅從15％拉高到25％，童子賢認為，川普的特色是決策變動極快，前腳才送帽子、後腳就下重手，這不只是做給韓國看，也是做給所有談判對象看，而政府談判代表在第一線確實不容易，必須承受極高壓力。

針對黃仁勳已經來台，周末是否出席供應鏈的兆元宴，童子賢則幽默回應，表示黃仁勳已廣發英雄帖，到時候在餐廳就知道了。