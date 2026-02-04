大國崛起的歷史超越（四）：高瞻兩岸願景

對大國崛起的未來想像，其避不開的基底塊面，就在如何促成兩岸間的融合。這裡既牽涉到最深的民族情感，也關聯到對近代中國歷史的整理，以及中國崛起的完整拼圖。

兩岸分隔是中國內戰的結果，過去固多恩怨情仇，但要單純也可以單純，就如廖承志寫給蔣經國的信，那發自民族情懷的一句：「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，原該成為兩岸互動的最高原則。

但40年來的兩岸關係卻就起起伏伏，讓人感嘆。而會如此，除了內戰情感破裂的延續外，前期兩岸的位差固導致融合不容易，待得近20年大陸崛起，許多大陸朋友從之前的仰視台灣到如今的俯視台灣，談問題一樣也充斥著自己主觀的想像。

除了發展的不同外，問題的複雜，更牽涉到兩岸對中國近現代史的歷史解讀，要融合為一家人，對一些基本問題就不能存在著將對方妖魔化的過往習慣，在一個中國的認同下，求得彼此可以接受的說法，芥蒂就容易根除，也才真能相逢一笑泯恩仇。

社會發展與歷史問題外，兩岸間還牽涉地緣政治的涉入，想讓台灣成為牽制中國大陸的一枚棋子，是國際間心照不宣的事實，也就給了台獨更多活躍的機會。

但儘管如此，兩岸的同畢竟還是遠大於異的，台灣人不只說中國話寫中國字，前期的歷史敘述還常較大陸詳實多面，即便在今天，民間信仰的，仍是中國古典的神祇及原鄉的神明，前者如觀音、媽祖、關聖、呂祖等，後者如泉州人的保生大帝、漳州人的開漳聖王、客家人的三山國王。有此生命的立基、文化的根本，問題的解決就沒有想像中的難。

當然，談過去，更得談未來，畢竟，幾十年的分隔，兩岸不僅有不同的社會制度，更有不同的價值取向，得在此有更好的對話。處於大國崛起的大陸，對未來的願景描繪更須高瞻遠矚。當然，台灣在兩岸的優勢互補上有其角色，也不能自我缺席。

不能缺席，不只因台灣是兩造中的一方，還因他走了一條與大陸發展不同的路，以一彈丸之地發揮出一定的總體能量，自然有該被尊重、被珍惜的地方。

在這裡，我們可以將兩岸的分隔當成中國人在不同路線上的社會實踐，盡可能客觀地看待彼此所走的路對未來中國可以有怎樣的貢獻，如此，化分隔的悲劇為未來發展的契機，也才不辜負過往的流離犧牲。兩岸還真長短互見，能彼此借鑑，中國的未來也就能更趨於圓滿。

當然，這樣的想法帶有一定的理想性，台灣這幾年執政當局的「去中國化」，已使兩岸間出現惡意螺旋，大陸許多人因此希望更快更直接地解決台灣問題。台灣的獨派從文化上遠離中國，他們無法體會中國這「泛氏族」社會對「數典忘祖」的不能容忍；同樣的，也不能體會「中國人不打中國人」，是「泛氏族」社會的價值標舉。其實，不離一家人的基點，兩岸就有無限的可能。

當然，我們也知道，中國歷史上基本是透過內戰來改朝換代的，但既談歷史超越，就得先從這過往的宿命跳出，畢竟，戰爭不只使生靈塗炭，往後民族情感的縫補更是艱鉅的課題。

正如此，大國崛起的歷史超越，更在能高瞻兩岸的願景，而兩岸雖各具長短，但擘畫此願景的主力更多則會落在崛起的大陸身上，透過這願景，加速兩岸融合，是對執政者智慧與歷史使命的考驗。無論是從民族情感，或從大國崛起，這願景的提出都有它根柢的地位，能在此有真正的氣象開展，也就昭告著世人中國崛起的可貴，惟願兩岸有心人士都能在此貢獻自己的一份心力。（作者為文化學者）