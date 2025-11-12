大國崛起的歷史超越（一）：民富而國強
中國的大國崛起已是不爭的事實，但談崛起，大家總從國與國間的博弈說起，談國力，主要也就聚焦在軍事經濟之上。
軍事是國家作為保衛自己與對抗侵略的主要憑藉，許多人的強國觀念長久局限於此，在這意義下，北朝鮮也堪稱大國，他的武力讓他能夠在國際間逕自走自己的路，別人基本也不能奈他何。
但真正的大國，卻絕不該就只如此，若從經濟講，北朝鮮的表現就還是個弱國。真要談國與國間的博弈，軍事固代表能直接對抗的前線力量，但背後的經濟後盾也絕不能少。
二戰中的日本就是個例子。美日之間，除最終的原子彈外，在武器的強度與精度上美國並不占有絕對優勢，但他強大的經濟後盾，使他的軍事能有源源不絕的支撐，就總體國力評估，日本1941年的一份報告也說明了只要對美宣戰，日本必輸無疑，但掌權者既只迷信軍事力量，加上當年日本的軍國主義氛圍，結果就讓自己走上了不歸路。
然而，談經濟力量，真就只是所謂「國家的」經濟力量嗎？若沒藏富於民，美國何來源源不絕的資源支撐，許多企業平時做的是民生之事，卻可以在極短時間內就變成提供軍需的兵工廠，換句話說，真正的大國，還必須有強大的民間力量。
更何況，就終極意義而言，國家的存在不該只是為了治理的方便，更不只在建構權力間的關係，她是一群人營共同生活的集體意志表現，根柢的存在意義是必須顧及全民最大的幸福。蘇聯會解體，民生凋敝就是關鍵原因。
中國大陸這40年，民眾富了，國家也強了，這是難得的成就，儘管歷史上，中國在東亞基本是個獨強的大國，但真能民富與國強得兼的時代並不多，即便盛世，如中國人自豪的漢武帝時代，因經略北方，雖擴充了版圖，一定程度減低了外患，卻因長年用兵，國庫空虛，各種擾民的施政也就相繼而來，年年征戰加上民生凋敝，讓百姓苦不堪言。所謂漢武盛世，其實只是站在帝王觀點，以國為本位而不顧及人民生活所下的歷史評價。
正如此，歷史學者對宋仁宗就有著與一般印象不同的看法。他體恤民隱，與士大夫共治，百姓生活水平也高於唐朝，當時的蘇軾就給予仁宗之世極高評價，可惜，過度重文輕武，黨爭不斷，導致宋之盛世不長。而如今有更多人撇開漢武提及仁宗，則具體反映了人民對當前的一些期待。
正如此，在40年的亮眼成就外，對大陸，則還可以有「求其全者」。原來，長逾百年的對外屈辱，已讓民族主義高漲，加上儒家群體社會的特質，一旦躋身強國之林，許多人就把國家的自豪感放在個人的幸福感之上，而「國進民退」也成一些人的標榜，並在這標榜中將「民富」與「國強」作為對立的概念來看待。
然而，歷史教訓已證明忽視人性的本質，必然導致生產力的不彰，更何況國家的存在原是為了人民的幸福，且這人民並非一種抽象的集體概念，它必須盡量照顧到每個活生生的生命，如此，民富與國強又怎會是一組具對抗性的詞語呢？大陸這幾年經濟表現沒前些年亮麗，原因之一也在由此而致的民間信心不足，正如此，有識之士乃開始強調必須「國強」與「民富」並舉，甚至認為真正的大國崛起，還必須把「民富」放在「國強」之前。
談大國崛起，須從多個向度來看，而最基底的，是觀照到國家是以人民幸福為基點而存在的，「民富」才是「國強」的永久基石。40年來大陸的「大國崛起」成就了一定程度的「歷史超越」，我們也希望他在「民富而國強」這條路上繼續邁步前進。（作者為文化學者）
