大國拚交易 台灣是非賣品

在地緣經濟的交易表單上，幾乎所有關係都可以標價：稀土、關稅、晶片、農產等都有價格。唯有一個項目，理應無價--台灣。當川普與習近平在釜山短暫會晤，一場被稱為「貿易與出口緩解」的協商，其真正核心卻是：美中是否願意以台灣為籌碼。這不是外交的疏忽，而是權力的算計。

5月的《外交家》指出，國際社會對台灣的戰略誤讀是一種「危險的忽視」。釜山會議後，外界只看到模糊的框架式共識：關稅回調、稀土出口延宕、美農產採購恢復。市場短暫回暖，但政治空氣依舊凝重。最引人注目的，不是簽下了什麼，而是什麼被刻意省略：台灣。當華府以沉默換取北京的克制，這種「外交上的忽視」比公開的爭執更危險。

根據《衛報》等外媒披露，真正的「副文本」隱藏在會談細節之外。北京希望川普從「不支持台獨」變成「反對台獨」；川普陣營直言「若能用一句話換來稀土與農產品市場，何樂而不為？」這種語言交易，正是歷史上最廉價也最危險的遊戲。當語言被標價，制度便會失靈；而當台灣被定價，民主就會失去防衛。

對習近平而言，這是「語言統一戰」：以外交措辭取代軍事推進，用模糊承諾創造法理基線；對川普而言，這只是另一場交易。但對台灣而言，這是關於存在與被議價的抉擇。1979年的《台灣關係法》曾以模糊維持和平，如今的「戰略模糊」卻正傾向「戰略遺忘」。

深層的危機在於，若台海議題被「交易化」納入更大交換框架，台灣的安全將被貼上風險標籤，成為可被議價的地緣項目。當民主社會的命運被當作籌碼，制度信任與價值秩序就會崩塌。

然而，台灣並非消極的旁觀者。最新民調顯示，2024年超過8成支持維持現狀，近6成不同意兩岸最終難免爆發戰爭。這不是猶疑，而是成熟的共識：拒絕被挑釁，也拒絕被出售。台灣的戰略優勢在於主動：深化與美國國會、智庫與軍方的制度鏈結，減少對個人政治的依賴；與日本、歐盟在AI安全、綠能轉型與關鍵礦物監管上建立共規；強化自身防衛與社會韌性，使「不可議價」成為現實。

當美中在權力與利益之間重尋平衡，台灣必須以制度為盾、以科技為矛、以民意為燈，亮出那道底線︰這個島嶼不在交易清單之內。

誠如朴雄與石可為在10月《外交事務》專文所言：「美國可與中國大陸達成良好交易，但毋須放棄台灣」。歷史一再提醒，被遺忘往往比被攻擊更危險。今天的「外交忽略」，可能就是明天的地緣裂縫。請在大國的交易表單上，留下那一欄空白——那一欄，寫著：台灣，非賣品。（作者為世新大學管理學院院長）