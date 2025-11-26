大國盤算下的和平方案 烏克蘭再英勇也無法決定自己命運

11月23日，烏克蘭哈爾科夫市，一名女孩在俄軍無人機襲擊中失去母親。圖／東方IC

吳芳銘／政治經濟觀察員

美國總統川普（Donald Trump）重新入主白宮後，俄烏戰爭的權力幾何被迫重新排列。基輔以3年的政治賭注換取的安全承諾，正在快速瓦解。在這場重新洗牌的地緣政治棋局中，一份名為「28點和平方案」的協議草案，以幾乎粗暴的方式浮出台面：期限、條件、裁軍、中立化，所有過去烏克蘭拒絕接受的要求，如今全被包裹在美方的「和平」名義下。

對烏克蘭而言，這是一份形同投降協議的戰敗文書；對俄羅斯，則是長期目標逐步合法化的願望清單成果；對美國，是一份「用最少代價結束戰爭」的交易；對歐洲，則是難以下嚥的屈辱和平與再承擔。

但，就在國際社會以為美國已向俄羅斯讓渡談判主導權時，瑞士日內瓦的閉門會談突然扭轉了局勢：美烏雙方發表「高度建設性」聲明，歐洲三國提出修正版草案，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣稱已「大幅刪除爭議條款」。

這場從逼簽到協商，從強迫到「共同框架」的戲劇性轉折，背後的邏輯比表面更複雜，也更殘酷。

以下分5個層次梳理這場重大逆轉與其代表的國際局勢變化。

一、川普式和平的本質：不是和平，而是戰略撤退的成本最小化

美俄72小時協商主導的「28點和平方案」之所以引發巨大反彈，不在於它追求停火，而在於它把「停火」等同於「承認既成事實」：承認克里米亞（Crimean ）與頓巴斯地區（Donbas Region）為俄羅斯領土；烏克蘭中立化，永久不得加入北約；烏軍去軍事化從90萬裁至60萬，禁止遠程打擊；西方對俄解除制裁、解凍俄資產；烏克蘭需開放能源及重建市場以凍結的俄羅斯1,000億美元資產投入，供美國企業主導，並分享一半利潤；歐盟同等投資1,000億美元資產。

俄羅斯得到戰略縱深、美國取得重建利益，而烏克蘭只剩象徵性的「安全承諾」，歐盟尚續承擔保姆和戰後重建投資者角色。

這樣的框架，幾乎是 10 年前《新明斯克協議》（Minsk II）的更弱版本，卻首次帶有美國的正式背書。它不只是停火方案，更像是一場以「地緣政治止血」為目標的交易，充滿迅速、粗糙且成本計算清晰的鑿痕。

川普的訊號同樣明白：「我能在兩週內結束戰爭。」但代價由烏克蘭與歐洲承擔。

二、美國的最後通牒：基輔被迫在幾天內決定國家命運

美國要求烏克蘭在 27 日前同意方案，這是一種冷冰冰的倒數計時。接受，即承認戰敗；拒絕，則失去所有美國支持。

對已高度依賴美國情報、武器、財政援助的基輔而言，這是實質的生存壓力。更糟的是，俄國總統普丁（Vladimir Putin）同步施壓，警告烏克蘭若不簽字，俄攻擊庫皮揚斯克（Kupiansk）式的悲劇將持續上演。當美方不再提供武器，這種威嚇已不是虛張聲勢。

烏克蘭面臨的，是 1994 年《布達佩斯安全備忘錄》（Budapest Memorandum on Security Assurances）被全面掏空後最嚴峻的格局：它必須在「尊嚴」與「生存」之間做選擇。

三、歐洲的集體困境：戰爭延長的代價，與吞下恥辱和平的痛苦

若美國撤出援烏主導權，被迫接手的是歐洲。但歐盟內部的3大現實問題，使其無法承受「拒絕和平」的成本，包括：軍工產能遠不足以支撐烏克蘭作戰，彈藥消耗速度遠超生產能力；戰爭延長意味著經濟、難民、能源與邊境不穩定持續惡化，對德法等歐盟各國國內政治形成壓力；以及社會輿論開始出現「停火優先」聲音，使政府難以無限延長援助。

因此，歐洲既不願接受羞辱性和平，又無力承擔一場無止盡的戰爭。這種矛盾，使歐洲成為川普方案下的第二大輸家，負責最多，但權能最弱。

11月25日，烏克蘭基輔發生多起爆炸，一公寓被無人機擊中。圖／東方IC

四、日內瓦談判反轉：從「逼簽」到「協商」的3大動因

美俄版的「28點和平方案」一曝光，世界嘩然而震驚，但在瑞士日內瓦會談後出現轉折。

美烏發表聯合聲明，稱談判「具高度效率」，盧比歐宣布「已縮減爭議條款」。為何會突然反轉？

首先，美國國內政治需求：川普需要「外交成績」，不是外交危機。美國大選真正倒數進入白熱期。

過度偏袒俄羅斯的和平方案，使川普面臨輿論與國會反彈。若外交談判崩盤，不只影響其國內形象，也可能引發共和黨內分裂。轉向「柔性談判」符合川普的選舉需求：既能保留領導和平的形象，又降低指責壓力。

其次，歐洲的強烈反對：德法英聯手要求重寫草案。歐洲三國官員直接在日內瓦提出修正版，明確反對：烏軍規模上限60萬、任何烏克蘭的領土割讓，以及美國模糊的安全承諾。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）更直接向川普表態：「烏克蘭主權不可受侵害」。歐洲拒絕被迫扮演戰後保姆與出錢者角色。

再者，烏克蘭的生存困境：拒絕投降，但希望調整條款。烏克蘭因能源基礎設施被摧毀、電網受重創、部隊疲乏、腐敗醜聞壓力，無法承受「美國全面撤援」。但完全接受原始草案，等同瓦解國家根本。

因此基輔的策略從「拒絕」轉成「談判」，希望削除最具破壞性的條款，提出與歐盟類似的條件，例如：割讓領土、裁軍安全、安全保障需具法律效力，而非口頭承諾等。

五、烏克蘭的宿命時刻：國家將被重塑，但如何被重塑仍未確定

美俄版和平方案之所以讓全世界不安，是因為它象徵了國際秩序的新時代：強國以交易解決衝突，小國以主權當籌碼。

而這次日內瓦的反轉，不是價值回歸，而是權力現實下的重新調整。接下來的3個問題將決定烏克蘭的命運：

首先，美國是否願意提供類北約第5條的安全承諾？若沒有，再多援助條款都是空洞。

第二，歐洲能否承擔戰後安全與重建的主要成本？若不能，烏克蘭將重新落回美俄利益之間的灰色地帶。

第三，俄羅斯是否接受以現有佔領區及接觸線為基礎的「凍結衝突」？若拒絕，任何協議都只是暫時喘息。

在這場核大國之間的零和博弈中，烏克蘭的選擇比以往任何時刻更窄。但它仍在努力保留談判空間、捍衛主權底線，並避免成為被決定的對象。

大國以利益談判，小國以命運承擔

大國以利益談判，小國只能以命運承擔。川普與普丁的原始方案揭示一個殘酷事實：地緣政治裡，弱國即使英勇，也無法決定自己的命運。

不過，日內瓦的反轉提醒世界：儘管被夾在巨人的算盤之間，小國仍有能力改變某些條款、重塑部分結局。

但真正的關鍵不是停火，而是：烏克蘭在「和平的外表」之下，究竟能保住多少主權、多少安全、多少自主？

眼下，俄烏停戰的和平，實際上是「美國優先的離岸平衡術」與「歐洲本土的生存保衛戰」之間的博弈，美國與英法德邏輯的差別是交易主義與生存主義的根本差異。這場博弈與根本邏輯，將決定烏克蘭是迎接和平，或走向更長更冷的冬天。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



