大園公所揮毫慶馬年 中嘉寬頻─北健邀您入鏡CH3賀新春

活動一早也邀請竹圍社區發展協會與幼兒園帶來表演，並大合照展現在地老少同樂精神。(圖:中嘉寬頻─北健提供)

▲活動一早也邀請竹圍社區發展協會與幼兒園帶來表演，並大合照展現在地老少同樂精神。(圖:中嘉寬頻─北健提供)

為迎接馬年新春，桃園市大園區公所於三日舉辦新春揮毫活動，邀請五位在地書法家現場揮毫，為鄉親送上祝福。中嘉寬頻─北健也參與其中，創新傳統年節活動，設置小型錄影棚，讓民眾錄製拜年影片，並透過CH3公用頻道播出，將祝福化為影像。同時，活動還設有趣味互動遊戲，讓大小朋友在歡笑中學習媒體識讀，增添知識與好心情。

廣告 廣告

中嘉寬頻─北健四日表示，為推廣CH3公用頻道，北健在現場打造簡易攝影棚，以「吉祥話傳祝福、在地聲音迎新年」為主題，邀請竹圍社區發展協會「十二金釵」、在地幼兒園小朋友等輪番上陣，站到綠幕前，拿著春聯，向鏡頭揮手拜年，留下難忘的新春回憶。大園區長余誌松也親自入鏡，手持書法家李詩鐘所寫的「神馬」春聯，向鄉親表達感謝與祝福。他笑說，每年揮毫活動總是人潮滿滿，春聯幾乎「秒殺」，也感謝北健帶來錄影體驗與媒體識讀活動，讓年節活動更加豐富有感。

帶著社區長輩前來參與的竹圍社區發展協會執行長徐耀德表示，過去就曾將社區自製影片投稿至北健CH3公用頻道，讓更多人看見社區藝閣表演與人文故事，這次能和長輩們一起拍攝拜年影片，更具紀念意義。格林國際幼兒園園長陳湘嵐也分享，幾乎每年都會帶孩子參加新春揮毫，認識書法與年節文化，今年多了拍攝體驗與媒體識讀闖關，小朋友特別興奮，這樣跳脫課本的學習方式，讓孩子收穫滿滿。

中嘉寬頻─北健總經理許巧妮指出，公用頻道是社區交流與在地發聲的重要平台，希望透過拍攝體驗，讓民眾親身感受媒體近用權，理解「電視其實離我們很近」。由於現場有不少長輩領取春聯，也特別加強媒體識讀宣導，提醒大家接收資訊時要「停、看、聽」，並學會查證來源。她也補充，中嘉寬頻｜北健長期提供中低收入戶有線電視優惠方案，以實際行動照顧在地弱勢。

從錄製拜年祝福、推廣CH3公用頻道，到透過遊戲認識假連結與AI變造圖片的辨識技巧，這場新春活動不只熱鬧，更充滿學習與交流的意義。中嘉寬頻─北健攜手大園區公所與在地社群，讓傳統年節活動結合媒體教育，深化民眾對在地媒體的認識，也為馬年揭開幸福、希望與社區凝聚力的新序幕。