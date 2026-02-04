大園公所揮毫慶馬年 北健邀您入鏡CH三賀新春

現場揮毫的書法家們也與幼兒園孩童進行問答互動，推廣書法之美。(北健提供）

記者陳華興／桃園報導

迎接馬年新春，桃園市大園區公所三日舉辦熱鬧的新春揮毫活動，邀請在地五位書法家現場揮毫，為鄉親書寫滿滿祝福。長年深耕地方的中嘉寬頻─北健也共襄盛舉，將傳統年節活動注入新意，不僅設置小型錄影棚，邀請民眾入鏡錄製拜年影片，還能透過CH3公用頻道播出，讓在地祝福化為影像傳遞。同時搭配趣味互動遊戲，讓大小朋友在歡笑中認識媒體識讀觀念，邊玩邊學，為新的一年增添知識與好心情。

北健也特別加強媒體識讀宣導，提醒大家接收資訊時要「停、看、聽」，並學會查證來源。(北健提供）

為推廣CH三公用頻道，北健在現場打造簡易攝影棚，以「吉祥話傳祝福、在地聲音迎新年」為主題，邀請竹圍社區發展協會「十二金釵」、在地幼兒園小朋友等輪番上陣，站到綠幕前，拿著春聯，向鏡頭揮手拜年，留下難忘的新春回憶。大園區長余誌松也親自入鏡，手持書法家李詩鐘所寫的「神馬」春聯，向鄉親表達感謝與祝福。他笑說，每年揮毫活動總是人潮滿滿，春聯幾乎「秒殺」，也感謝北健帶來錄影體驗與媒體識讀活動，讓年節活動更加豐富有感。

北健總經理許巧妮指出，公用頻道是社區交流與在地發聲的重要平台，希望透過拍攝體驗，讓民眾親身感受媒體近用權，理解「電視其實離我們很近」。由於現場有不少長輩領取春聯，也特別加強媒體識讀宣導，提醒大家接收資訊時要「停、看、聽」，並學會查證來源。

從錄製拜年祝福、推廣CH三公用頻道，到透過遊戲認識假連結與AI變造圖片的辨識技巧，這場新春活動不只熱鬧，更充滿學習與交流的意義。