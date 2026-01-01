大園區公所元旦升旗吸引600人參加 雨天不減民眾熱情

115年大園區元旦升旗典禮盛大登場。圖：區公所提供

115年大園區元旦升旗典禮，由大園區長余誌松與市議員徐其萬，游吾和、各里里長、各社區發展協會理事長、大園區公所行政團隊及附近里民等近600人於公所前廣場，雖然早上下起綿綿細雨，但不敵民眾滿腔熱血，眾人手持小國旗揮舞，齊唱國歌氣勢磅礴，在國旗歌歌聲中注視國旗緩緩升起，場面壯觀且溫馨感人，全體齊心迎接2026嶄新的一年。

早上下起綿綿細雨，但不敵民眾滿腔熱血，眾人手持小國旗揮舞。圖：區公所提供

余誌松表示，大園區區政建設持續配合市府政策穩健推進，其中華興池埤塘生態公園，除了打造旗艦型共融遊戲場及濱水服務中心，更投放700隻黃緣螢幼蟲，積極推動螢火蟲復育工作；溪海休閒農業區則依季節推出在地活動及農產品，串聯農場及觀光景點，並增設YouBike場站，打造低碳農遊網絡；台61橋下休憩設施改善工程，提供親子友善共融公園；內海非營利幼兒園完工，增進幼童就學及學習場域。在公共建設方面，航城路一段、航青路、桃航三路、埔心一路及菓林重劃區等新闢道路已陸續通車，並進行柏油刨鋪及人行空間優化。環境維護方面，定期進行路樹修剪、道路除草及雨水下水道系統維護管理。觀光活動方面，亦有追飛機路跑、大觀盃海洋國際馬拉松及大園區燈會等，積極推展藝文展覽及在地文化交流，這些成果是由各民意代表、各里辦公處、各社區發展協會、民間團體及市府公所團隊，共同努力的成績，未來區公所將以「重視人民所需、施政人民所要、營造人民所願」原則，為大園這塊土地認真打拼。

表演團體精彩演出。圖：區公所提供

余誌松也提到，2026大園元旦升旗以「馬到成功慶豐年」為主題，就是要祝福所有嘉賓新的一年萬事順利、馬到成功，特邀大園社區發展協會-祥和太鼓隊「大鼓響、園飛揚」及祥和龍隊「祥龍運轉，獻瑞桃園」，桃園市多元族群文化交流暨愛心協會表演新住民獻歌舞藝，桃園市文化發展協會演出客家歌曲，大園區原住民族文化健康站表演「慶豐年」舞蹈，精彩表演增添升旗典禮歡樂氣氛，會後公所也準備精美宣導品送給參與升旗鄉親。

余誌松感謝立法委員涂權吉服務處主任劉銘翔、市議員徐其萬及游吾和、大園區老人會陳瑞昌會長等人出席，更感謝各里里長、各社區發展協會理事長及幹部出席，另外對此次出席表演團體精彩演出及全體工作人員用心付出給予最高肯定，活動圓滿成功。

