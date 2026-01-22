大園區志發表會 傳承在地文化邁向輝煌新篇章

【記者 彭慧婉／桃園 報導】桃園市大園區公所１月21日於桃園喜來登飯店隆重舉行《大園區志》發表會，由大園區長余誌松主持，邀請各界貴賓、編撰小組及文史工作者等共同見證這歷史性的一刻。桃園市政府文化局副局長唐連成也親臨會場，表達恭賀之意並肯定公所在文化保存及資料建置用心。

文化局副局長唐連成表示，《桃園市大園區志》是民國103年桃園市升格改制後，第一本編纂完成的桃園地方志書，格外有典範意義。相信在張善政市長的帶領下，會將大園的航空城建設一步一步的到位，藉由區志發表讓大園在城市進步與文化延續之間，開創出更具韌性與希望的發展篇章。

大園區長余誌松表示，大園方志前經四次編撰，第一次昭和8年(1933）由，徐秋霖編纂之《大園庄志》;第二次則是民國67年（1978），由許呈中主編之《大園鄉志》; 第三次是民國82年（1993），由許金用等編纂之《大園鄉志續編（一）》;第四次則於民國98年（2009），由鄭明枝等編纂之《大園鄉志續編（二）》。如今，在各界三年努力下，歷經16年之久，第五次《桃園市大園區志》完成，其成果得來不易，這也象徵大園在現代化建設飛速發展的同時，亦致力於鄉土文化與歷史記憶的保存，展現大園人對這片土地的情感與認同。

大園區長余誌松表示，本書有五項特色，第一「堅強陣容」，耗時三年半、動員近二十位歷史、地理學者;第二「史料扎實」，一百多萬字、上千張大園歷年與現代的影像呈現;第三「凝聚歷史」，百年來大園地區五次地方志編纂內容最詳實;第四「國門之都」，呈現桃園航空城的歷史脈絡與文化發展;第五「百年大園」，本次編纂呈現百年來大園地區的完整歷史。另外首創「觀光篇」，承先啟後，鑑往知來，又編纂團隊整齊，以區鄉鎮志等級來看，本志編纂團隊共包含榮譽教授1位、特聘教授2位、正教授1位、副教授3位、7位助理教授(助研究員等級)，以及高中老師、地方文史達人、博碩士生偕同，陣容堅強完整。而本書首次納入女性傳主，還有照片，實屬不易。

余區長表示，大園區這片土地因海風、圳道與航班而聞名，也因居民的勤勞與堅毅，孕育出獨特的地方精神。《桃園市大園區志》的完成，不僅是一部地方歷史的編纂成果，更是一段見證大園持續建設與蛻變的歷史縮影，特別感謝編纂團隊歷史篇鄭政誠教授;地理篇許民陽教授;政事篇褚填正助理教授;經濟篇李力庸教授;建設篇陳复嘉助理教授;社會聚落篇陳英杰副教授;教育篇郭至汶助理教授、李鎧揚研究員、陳肇萱助理教授;宗教民俗篇蔡長廷博士、林奇龍博士;觀光文化篇侯嘉星副教授、陳鴻明助理教授;航空城篇許峰源研究員、楊善堯助理教授;人物篇吳淳畇博士、藍博瀚文史工作者及由皮國立教授帶領喆閎人文團隊。

本次活動感謝編纂團隊、桃園市政府文化局副局長唐連成、立法委員涂權吉服務處主任劉銘翔、議員徐其萬及議員游吾和蒞臨關心，更感謝各里里長、各社區發展協會理事長、各位貴賓出席發表會，活動圓滿成功。（圖：大園區公所提供）