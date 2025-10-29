大園區重陽敬訪視老百歲人瑞 黃巫鳳連每天種菜還料理三餐

▲埔心里黃巫鳳連今年雖滿100歲，奶奶說她每天會到田裡種菜。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】為推廣敬老愛老精神，增強社區對高齡長者的關懷，大園區公所於１０月28日上午，由區長余誌松協同社會局老人福利科長官，前往探訪大園區5位百歲人瑞，並送上總統、市長、區公所百歲賀禮，向百歲人瑞們表達最高的敬意。

▲北港里許陳罕奶奶今年101歲，雙手比YA招牌動作，讓余誌松區長笑著說，去年到現在都忘不了。

區長余誌松表示，今年大園區剛屆齡99有12位，逾百歲人瑞有17人，其中埔心里黃巫鳳連今年雖滿100歲，奶奶說她每天會到田裡種菜，家人們也笑著說，不止種菜而已，還會料理家人們的三餐，身子骨非常硬朗。北港里許陳罕奶奶今年101歲，依然保有可愛笑容，再搭配雙手比YA招牌動作，余誌松區長笑著說，就是再等妳這個可愛的YA，去年到現在都忘不了。而五權里馬英仲爺爺今年已滿105歲，與和平里郭邱鴛鴦奶奶是大園區最高齡的百歲人瑞，馬英仲太太說，他昨晚都沒睡，因為知道今天大家要來看馬爺爺，他心情很開心，馬爺爺用行動告訴大家，無論年紀多大，只要心態積極，生命都可以充滿活力，也能活出精彩的生活。

▲上圖左：馬英仲太太說，馬爺爺知道大家要來看他，心情很開心；上圖右；黃仁鑼爺爺腰桿挺直行動自如；下圖：社會局與區公所也代為送上總統、市長的百歲賀禮，向百歲人瑞們表達最高的敬意與關懷。

余區長表示，百歲人瑞的人生經驗和智慧值得我們學習與傳承，希望透過今天訪視行程讓社會更重視長者的福祉，弘揚孝親敬老的傳統美德。在探訪過程中，社會局與區公所也送上了張善政市長重陽敬老禮金2萬元紅包及精美敬老品，以實際行動展現對長者的關懷，最後余區長感謝立法委員涂權吉委員服務處秘書許聰賢、游吾和議員服務處蔡振富主任、徐其萬議員服務處郭來全主任蒞臨關心外並贈送關懷禮品，更感謝北港里蔡烱烈里長、埔心里盧宜芳里長及各里里長協同關懷，活動圓滿成功。（圖：大園區公所提供）