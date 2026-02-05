大園外送員5萬8薪水掉路邊 1000元紅包感謝婦人拾金不昧

熱心的婦人撿到黃姓外送員的背包送至派出所，並在大園警分局警方的積極協助下順利物歸原主。圖：讀者提供

桃園市一名41歲的黃姓外送員昨(4)日晚間20時許將剛領到的薪水5萬8000元放在背包裡，不料騎車途中背帶斷裂，背包遺落在路邊，當下卻沒有發現，所幸被熱心的婦人撿到送至派出所，並在大園警分局警方的積極協助下順利物歸原主，黃男大讚警方的熱心高效率，並包了1000元的紅包給拾金不昧的婦人表達謝意。

大園派出所表示，婦人昨晚在女兒的陪同下派出所報案稱，她在中正西路散步時，發現一只黑色側背包掉在路邊，裡面還裝有大量現金，心想失主必定相當著急，便趕緊送交派出所幫忙協尋失主。員警得知後隨即檢視背包內容物，發現裡面除了有5萬8000元現金外，還有身分證、健保卡、信用卡等重要證件，員警第一時間透過戶役政系統進行查詢，迅速聯繫上失主黃男，黃男當下仍在不斷沿路搜尋遺失的包包，接獲警方電話後驚訝不已立即趕到派出所。

黃男表示，自己是一名外送員，這筆錢是他辛苦跑單所賺來的，沒想到騎車途中背包背帶突然斷裂脫落，幸好有熱心的婦人拾金不昧送到派出所，否則過年要到了有許多費用要支出，若真的遺失薪水，他這個年恐會很難過。

員警在核對資料無誤後，當場將遺失物全數發還，黃男除了對婦人的善舉致贈1000元紅包表達謝意外，更不斷稱讚警方的高效率，讓他在還沒報案前就順利找回遺失物，非常感謝警方及婦人的幫忙。

