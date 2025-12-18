大園失智翁迷途 1句話讓員警想起他是誰

老翁外出散步卻不慎迷路，在寒風中走了5公里。圖：讀者提供

桃園市大園區一名66歲的李姓老翁昨(17)日下午外出散步卻不慎迷路，在寒風中走了5公里，警方於當天傍晚17時許接獲民眾報案，立即到場關心，老翁雖無法說出年籍資料，卻表示他與警察一起巡邏過，員警這才想起他曾是大園民防小隊的隊員，經確認身分後將他平安護送返家。

老翁女兒見父親平安無事頻頻向警方道謝。圖：讀者提供

潮音派出所表示，昨日傍晚警方接獲民眾報案，在大觀路有一名老翁到處向人問路，疑似有失智情形，員警獲報前往關心，但老翁卻無法說出自己的姓名及住處，身上也沒有攜帶手機或證件，讓員警難以查證其身分。員警在對話的過程中，越看老翁越覺得眼熟，似乎在分局民力常訓時見過他，老翁則表示自己與大園派出所一起巡邏過，員警這才想起他曾是大園民防小隊的隊員，經確認身分後隨即將他護送返家。

潮音派出所進一步提到，老翁女兒見父親平安無事頻頻向警方道謝並表示，父親有失智情形，但身體還算硬朗，經常會散步到派出所或附近宮廟坐坐，沒想到這次竟然會迷路離家這麼遠，幸好沒發生其他意外，非常感謝警方的熱心幫忙。

