大園婦人倒路邊顫抖語無倫次！員警靠這1物查身分

婦人領完藥後準備回家，因天氣寒冷身體不適跌坐在理髮店門口。圖：讀者提供

桃園市大園區一名51歲石姓婦人今(14)日上午9時許到診所領完藥後準備回家，因天氣寒冷身體不適跌坐在理髮店門口，大園警分局獲報後到場關心，並協助通報救護人員將其送醫，並利用老婦的藥袋查出她的身分，通知家屬前往醫院接續照料，家屬非常感謝警方的暖心幫忙。

大園派出所警方利用老婦的藥袋查出她的身分。圖：讀者提供

大園派出所表示，警方於今日上午接獲民眾報案，有一名婦人跌坐在理髮店門口無力起身，且精神狀況不穩面色蒼白、語言表達混亂難以溝通，請警方到場協助。警員蘇柏魁、林怡涓獲報到場關心，但婦人情緒緊張語無倫次，身體也不停顫抖，無法說出年籍資料，員警遂查看婦人手提的塑膠袋，在裡面發現許多藥袋，上面記載著婦人的姓名，經查詢戶役政系統後得知其年籍資料，便先將婦人帶返所休息，並提供溫熱水讓其保持身體溫暖。

大園派出所員警協助通報救護人員。圖：讀者提供

由於婦人持續表示頭暈身體不適，員警不敢大意，擔心是天冷導致心血管疾病，隨即通報救護人員到場，經初步評估後須送醫詳細檢查，員警便聯繫其家屬前往醫院接續照顧，家屬對於警方的及時協助深深表示感謝。

