大園客運園區公三公園廁所翻新啟用 3大升級告別排水差、設施老舊

桃園市大園客運園區公三公園廁所已使用15年，設施老舊且廁間內排水不佳，為提升公共環境品質，提供市民更加安心、舒適的使用體驗，養護工程處辦理「大園客運園區公三公園廁所整修工程」，針對空間、安全、無障礙友善環境與舒適度進行全面提升，使整體環境煥然一新，並於今(114)年12月8日正式開放使用。

大園客運園區公三公園廁所改善後。 圖：養工處提供

養工處說明，此次主要改善內容包含空間配置與設備升級，依據內政部國土管理署《建築技術規則》規定，調整男女廁間比例，女廁由原先的2間蹲式及2間坐式，調整為蹲式3座、坐式4座，共7間，並加裝百葉窗，不但保持通風，且讓廁間更具隱蔽性，提供民眾更安心的使用環境；而男廁由原先3座小便斗及3間蹲式馬桶，調整為男廁設置3座小便斗與2間坐式馬桶，空間更明亮、寬敞；原有無障礙廁所因年代久遠、不符現行規範，且使用喇叭鎖造成隱私疑慮，故已暫停開放。此次整修將其列為優先改善項目，重新打造更符合規範且更加安全便利的無障礙廁所，讓行動不便者、輪椅族及親子族群皆能安心使用。

廣告 廣告

此外，也改善廁間排水系統，強化廁間內的排水設計，改善過往潮濕情況，使使用空間更乾爽衛生。便民友善設施也進行提升，新增雨遮設施，雨天使用也能安心使用，同時更新照明、通風、防滑地坪與隔間設備，全面提升整體品質。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

平鎮1500廢棄玻璃瓶變身聖誕樹！蘇俊賓肯定三安社區永續理念

寒冬暖爐、熱水器使用頻率增 桃消復旦分隊聖誕活動宣導安全觀念