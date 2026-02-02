大園消防分隊、旅宿業者攜手舉辦演練 強化火警應變能力

大園消防分隊在「桃園機場假日酒店」辦理實兵搶救演練。圖：大園分隊提供

為強化轄內指標性旅宿場所防火應變能力，保障國內外旅客住宿安全，桃園市消防局第三大隊大園消防分隊於今（2）日在「桃園機場假日酒店」，針對旅宿業人員流動性高、住宿旅客對環境不熟悉等特性，辦理實兵搶救演練，藉以驗證企業自衛消防編組與消防單位之整體應變效能。

透過此次演練，成功驗證旅宿業自衛消防編組與消防單位之協同應變能力。圖：大園分隊提供

大園消防分隊指出，旅宿業火災風險主要包含三項特性，一為「人員不特定且對環境陌生」，旅客多為短期停留，對逃生動線及防火設施不熟悉；二為「火煙易於擴散」，室內裝潢及管道空間若管理不當，恐使火勢快速蔓延；三為「避難引導需求高」，尤其機場周邊旅館常有外籍旅客入住，可能因語言不通、環境不熟，於災害發生時屬需特別關注之避難弱者。

此次演練情境模擬飯店3樓機房發生火警，火煙擴大影響住宿區域。飯店立即啟動自衛消防編組，由員工執行通報、廣播引導旅客避難，並操作室內消防栓進行初期滅火，以爭取關鍵應變時間。消防隊到場後，依據場所特性，結合建築物既有防火區劃、自動滅火設備及室內消防栓進行火勢控制，並派遣搜救人員逐層逐戶清查，確保旅客皆已安全疏散。演練過程中特別強調防火門、安全梯等建築物本身防火避難設施之重要性，確保逃生動線暢通。此外，因旅館旅客進出頻繁，此次演練亦著重資訊管理機制，要求業者即時提供住房名冊，協助消防人員進行人員清點與確認，落實二次搜索，確保包含外籍旅客在內的所有住宿人員均能安全避難。

大園分隊長吳興黌表示，透過此次演練，成功驗證旅宿業自衛消防編組與消防單位之協同應變能力，未來將持續輔導轄內旅宿場所強化防火管理與初期應變作為，守護往來國門的國內外旅客與在地民眾生命財產安全。

