大園航科國小動土 117學年度招生

桃園市大園區航科國小8日動土，第1期將興建地上3層及地下1層校舍大樓，預計民國116年底竣工，117學年度招生。（呂筱蟬攝）

桃園市大園地區因航空城計畫逐步發展，其中潮音國小校舍老舊且學生數已達飽和，市府於該學區投入8.26億元新設航科國小，8日由市長張善政主持動土，第1期將興建地上3層及地下1層校舍大樓，預計民國116年底竣工，117學年度招生。

張善政指出，市府同步推動「大園智慧科技園區」設置案，目前正由內政部審查，預期可順利推進，園區將引進高端科技產業，帶動當地人口流入與就學需求。

市府新建工程處指出，桃園市隨著航空城計畫推動及產業蓬勃發展，大園地區人口持續成長，為滿足地方教育需求並提前因應人口變化，辦理「桃園市大園區航科國民小學新建校舍工程（第1期）」，位於大園區客運二段文小用地，規畫小學部教室37間、幼兒園教室6間，並配置12間行政辦公室、提供54席汽車與40席機車停車位。

戶外空間規畫完善，包含操場、球場、遊戲區及滯洪池等多元設施，同時配置生態景觀池、複層植栽及雨水循環系統等，營造貼近自然的學習場域。校園入口處設置雨遮，為學生與家長提供安全舒適的接送空間；幼兒園則獨立規劃專屬出入口與活動區域，預計116年底竣工，117學年度招生。

市府教育局則說，市府以遷建潮音國小與新建航科國小計畫並行，若大園智慧科技園區經中央審核通過，後續將再討論該校名稱。