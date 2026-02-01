大園警分局追查贓車 竊賊駕車翻覆被戒護送醫

贓車竊賊拒檢衝撞翻覆 警消破窗救人戒護送醫。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市蘆竹區南崁交流道今（1）日清晨發生一起警車與民車追緝事故。一名25歲曾姓男子駕駛贓車，在捷運工地附近形跡可疑，被發現後拒絕警方盤查，加速駛離。警方隨即調派警力沿三民路追緝，雙方於南崁交流道附近發生擦撞，導致嫌犯所駕車輛翻覆，曾男一度受困在車內。

事故發生於清晨5時50分，大園分局三菓派出所員警巡邏時發現一輛可疑小貨車在工地徘徊，正要盤查時，該車突然加速逃逸。員警通報線上同仁支援，並展開攔截，最終在交流道附近追上，過程中雙方發生碰撞。因衝擊力大，嫌犯車輛翻覆，曾姓男子受困駕駛座。現場員警未受傷，警方立刻封鎖現場，並通知消防人員協助救援。

約於6時40分，警消合力以破壞剪等器材將曾男從車內救出。經初步檢查，曾男意識清醒，但身體多處受傷，立即由救護車送往林口長庚醫院治療，警方全程戒護，防止其逃脫。經搜查，警方在車內查獲來源不明木材、鐵片一批，以及毒品吸食器和相關工具，並查明該車於凌晨在新竹地區失竊而尚未報案。

大園分局指出，近期工地建材及電纜線竊案嚴重，已影響多項公共工程，警方對此類行為零容忍。曾男目前涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品等罪，將依法偵辦，並進一步調查是否涉及其他相關案件。警方呼籲民眾提高警覺，遇可疑情況請及時通報警方，以共同維護社會治安。(圖/警方提供)