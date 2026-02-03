大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

桃園市大園警分局結合大園區公所春聯揮毫活動，向民眾宣導交通安全觀念。圖：大園分局提供

農曆春節即將到來，近期是尾牙餐敘的旺季，為提醒民眾切勿酒駕，桃園市大園警分局今(3)日上午結合大園區公所春聯揮毫活動，在交通組長洪世奕的帶領下向民眾宣導交通安全觀念，期能藉此降低事故的發生率。

大園分局透過此次活動向現場參加的小朋友們宣導兒少保護觀念，教導孩童學會如何保護自己及尊重他人。圖：大園分局提供

大園區公所為因應即將到來的春節，營造人文藝術氣息並弘揚書法之美，於今日上午特別邀請書法家蘇名鎮、李詩鍾、丘美珍、游惠雅及賴榮貴等5位老師在大園區公所揮毫發送春聯，讓在場參與的民眾感受到濃厚的年節氣氛。大園分局透過此次活動向現場參加的小朋友們宣導兒少保護觀念，教導孩童學會如何保護自己及尊重他人。另外也準備了道具，讓小朋友們在員警的帶領下，親身體驗如何安全過馬路，提醒他們穿越道路時除了要遵守號誌外，更要注意左右來車，避免背向來車行走，才能保障自身安全。

書法家在大園區公所揮毫發送春聯，讓在場參與的民眾感受到濃厚的年節氣氛。圖：大園分局提供

大園分局指出，經統計高齡者在過馬路或騎乘機車時，往往因誤判車速、疏忽周遭車流，容易發生事故。為此特別在此次活動現場針對長者加強宣導，透過淺顯易懂的案例分享，提醒高齡朋友「行人過馬路應走行人穿越道」、「機車騎乘務必配戴安全帽」、「夜間出門應穿著亮色或反光衣物」等觀念，以確保自身安全。

