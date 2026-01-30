大園警守護學童寒假安全 交安宣導結合虛擬實境提升自保觀念

新奇的設備讓學生們驚呼連連，直呼下次還要再來。圖：警方提供

桃園市大園警分局於今(30)、昨日連續兩天，結合桃園交通科技執法中心辦理交通安全宣導活動，現場結合虛擬實境設備讓參加的學童體驗各項用路情境，藉以提升自我保護觀念，新奇的設備讓學生們驚呼連連，直呼下次還要再來。

大園分局表示，寒假期間學生們參加戶外活動的機會增加，為了讓小朋友能提早認識交通環境避免發生危險，以及道路標誌、標線、號誌代表的意義，特別運用科技執法中心的多功能教育園區、虛擬實境體驗區、道路體驗區等教室讓學童體驗，建構學童們基礎的交通概念，落實交通安全教育，藉此防制交通事故的發生。

經統計，多數交通事故都發生在路口處，警方提醒行人穿越道路需遵守交通號誌或依照警察指揮，勿任意穿越馬路，勿分心低頭滑手機，以策安全；另呼籲駕駛人行經路口應減速、停讓行人，共同維護道路交通安全，營造一個友善的交通環境。

此外，年關將近飲宴應酬增加，大園分局也提醒現行酒駕罰則已提高，喝酒後應找代駕或叫計程車，切勿心存僥倖、以身試法，以免造成終身的遺憾。

