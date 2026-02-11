大園警逼真模擬銀行搶劫 民眾一度愣住

大園警分局實際演練一場擬真防搶活動，且因過程逼真，一度讓現場民眾驚愣不已。圖：警方提供

年關將近，桃園市大園警分局為因應「115年加強重要節日安全維護工作」，讓民眾能安心過好年。除了加強轄內金融機構及銀樓業等營業處所之巡邏密度外，更全面檢測金融機構業、銀樓業、加油站業及當舖業等營業場所防範犯罪能力，增進自我防衛意識。另為讓民眾實際感受發生搶案之震撼力，大園分局今(11)日上午10時許，實際演練一場擬真防搶活動，且因過程逼真，一度讓現場民眾驚愣不已。

員警扮演持槍歹徒進入銀行，鎖定正在領錢的富二代搶劫。圖：警方提供

大園分局今日上午在富邦銀行大園分行辦理金融機構防搶演練。由員警扮演持槍歹徒進入銀行，鎖定正在領錢的富二代，並大聲喝令「搶劫！不要動！」，行員雖心生畏懼並配合歹徒交付現金，但仍冷靜按下警鈴。待歹徒得手欲離開現場時，分局線上巡邏警網即時到場圍捕，並喝斥歹徒棄械投降，並在優勢警力下，當場將歹徒上銬逮捕，由於演練過程逼真，吸引民眾駐足圍觀。

警網即時到場圍捕，並喝斥歹徒棄械投降。圖：警方提供

大園分局表示，農曆年節將近，民眾提領大量現鈔需求增加，各金融機構易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪等犯罪。此次辦理防搶演練，除提升金融機構行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，同時也提醒民眾，提領大筆現金時應結伴同行，必要時也可聯繫警察協助護送返家，降低遭搶的機會。分局亦提供民眾護鈔及舉家外出加強巡邏等為民服務，保護民眾財產安全。

另為防止民眾遭詐騙集團欺騙，大園分局也積極執行打詐策略，並與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐友善通報網，加強宣導反詐的最新資訊，如發現民眾疑遭詐騙時，除進行關懷提問，並同步通報警方到場協處，以期能有效提升攔阻成效。如常見的假投資、假網路交友及假網路購物等詐騙手法或訊息，都要落實「不接、不聽、不看、不傳、不信」五不措施。若有疑問，可撥打110或165反詐騙專線查證，免遭受騙。

