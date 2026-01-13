大園農業人才輩出！蘇俊賓表揚傑出農友 盼打造桃園優質品牌

大園區農會不僅生產優質農產品、培育專業農民，在農會金融服務與農產行銷推廣方面也持續深耕。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今（13）日上午前往大園區，出席「大園區各界慶祝農民節大會活動」，並頒發傑出專業農民、傑出畜牧推廣農民及傑出青年農民等獎項，表揚農友長期投入農業發展的卓越貢獻。蘇俊賓表示，大園區擁有玉米、台農57號及66號甘藷、西瓜、香瓜及蕎麥等多項特色農產，大園區農會不僅生產優質農產品、培育專業農民，在農會金融服務與農產行銷推廣方面也持續深耕，成果有目共睹。

大園區農會經營績效亮眼，目前存款規模突破203億元、放款逾144億元。圖：市府提供

蘇俊賓指出，大園區農業人才輩出，青年農民陳士賢以自家栽種的桃園3號白米，去年12月在日本第27屆「米．食味分析鑑定國際大賽」中，從超過5000件參賽樣品中脫穎而出，勇奪最高榮譽金賞獎，這項成就不僅是個人的榮耀，更展現桃園農業的整體實力。

蘇俊賓提到，大園區農會經營績效亮眼，目前存款規模突破203億元、放款逾144億元，並維持0%逾放比，年度盈餘達1億8723萬元，居全市農會之冠；同時，農會更連續三年榮獲農業金融最高榮譽「農金獎」，充分展現穩健經營成果，感謝全體農友長期對桃園農業的支持與付出。

蘇俊賓強調，近年市府投入約6000萬元經費支持大園區農業發展，涵蓋病蟲害防治、養豬污染防治、稻穀行銷及補助行動直銷車等多元面向，未來市府也將持續優化各項補助措施與農業基礎建設，做農民最堅實的後盾。針對黑毛豬養殖產業，面對中央廚餘政策所帶來的轉型挑戰，農業局將持續向中央爭取相關經費與資源，協助產業平順轉型、穩定發展，守護農民生計，讓桃園黑毛豬品牌持續深化與發光。

農業局表示，大園區農產多元，涵蓋水稻、雜糧、花卉及畜牧，其中西瓜、香瓜、地瓜及蕎麥更形成「三瓜一麥」品牌特色。市府透過甘藷評鑑精進種植技術並提升知名度，未來將投入更多資源推廣農產加工與產銷鏈，推動智慧農業、食農教育並整合觀光資源，打造桃園優質農業品牌。

