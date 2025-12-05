大園鐵工廠員工遭「撒旦之母」炸飛身亡 桃警曝爆裂物來源

64歲員工在清理廢液桶槽不明結晶時，結晶物突然發生爆炸。圖：讀者提供

桃園市大園區一間鐵工廠今(114)年9月10日發生工安意外，一名64歲員工在清理廢液桶槽不明結晶時，結晶物突然發生爆炸，導致該員工被炸飛後頭部著地，送醫搶救後宣告不治。勞動檢查處表示，該結晶物經鑑識分析後，發現是高度爆炸性的三過氧化三丙酮(TATP)，簡稱「撒旦之母」，研判爆炸原因為勞工在掃除結晶物時，因摩擦等因素引爆所致，勞檢處已對該鐵工廠進行停工處分，並將調查後之檢查報告書送交職安署審閱備查中。大園警分局也提到，全案已依法將涉嫌過失致死之相關人員移送桃園地方檢察署偵辦。

發生爆炸的結晶物經鑑識分析後，發現是高度爆炸性的三過氧化三丙酮(TATP)，簡稱「撒旦之母」。圖：讀者提供

警方說明，經調查發現該桶槽內殘存的廢液為異丙醇，案發後消防局採樣檢驗出疑似TATP成分，送警察刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。該案驗出之TATP並非人工合成製造之爆裂物，是廢桶槽內之異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP。美國化學學會（ACS）旗下期刊《ACS Chemical Health & Safety》即曾於2020年刊登「化學安全：2-丙醇中形成 TATP」案例報告內容描述2-丙醇（異丙醇）在長期存放、老化與接觸空氣的情況下，意外生成具有高爆性的TATP。

國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分。圖：讀者提供

警方指出，該案為國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分之案例，為防範此類意外，警政署已函請各機關加強安全宣導，包含將異丙醇存放於陰涼、通風且遠離火源之場所，避免高溫及陽光直射；留意庫存溶劑是否外觀混濁、產生白色沉澱汙染或異味等情形，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。

勞檢處說明，接獲該鐵工廠發生爆炸後，勞檢處即會同消防局及警察局進行事故調查。據了解該鐵工廠是承接其他公司轉交之儲槽進行改裝作業，該儲槽原用於貯存異丙醇，發生災害前已無異丙醇，只剩結晶物存於槽底，死者生前拿長掃把掃除該結晶物時發生爆炸致不幸死亡。勞檢處已對該鐵工廠進行停工處分，檢查報告書並已送交職安署審閱備查中。

