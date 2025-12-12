大園青農「桃園3號米」奪日本國際大賽金賞獎 張善政贈匾表揚

桃園市青農聯誼會第2次會員大會。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（11）日晚間前往桃園區，出席「桃園市青農聯誼會第2次會員大會」，並頒發匾額予本（12）月7日甫奪得2025年日本「第27屆米・食味分析鑑定國際大賽」金賞獎的青農陳士賢，肯定桃園青年農民在國際農業舞台上持續締造佳績。

桃園市長張善政贈匾。圖：市府提供

張善政指出，陳士賢以「桃園3號」白米勇奪金賞，展現桃園青農的堅實實力。正因有一群優秀、投入且持續精進的青年農民，才能讓桃園不斷變得更好。感謝所有農友長期付出，也期盼青年農民持續努力、再創佳績。

桃園市農會贈匾。圖：市府提供

《第27屆米・食味分析鑑定國際大賽》金賞得主陳士賢表示，在市府的輔導下，從栽培觀念到土壤管理皆獲得大幅升級，才能順利赴日參賽並自激烈競爭中脫穎而出。未來將持續精進技術，也希望把自身經驗分享給更多青年農民，讓大家共同看見種稻產業的前景。

農業局表示，桃園青農聯誼會會員已突破800人，是全國規模最大、制度最完整的青農組織之一。市府持續推動青年從農培訓，目前已培訓464名學員，並推動青農友善創業貸款，協助青年農民創業與永續發展。

農業局進一步說明，今（114）年桃園青農在各項農業競賽中表現亮眼，包括在全國蜂蜜品質評鑑中囊括多項特等與頭等獎；茶葉方面，「東方美人茶」再奪特等獎，益壽製茶廠更在世界綠茶評比中榮獲最高金賞。此外，桃園農民在重大災後展現高度互助精神，花蓮震災後第一時間組隊前往支援，出動卡車、挖土機、抽水機等機具協助重建；由農民自組的全台唯一「智慧農耕團」亦投入災後清理與農地復原，以高度效率協助恢復產能，是國內農業救災的重要力量。

