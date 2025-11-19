大園、蘆竹、林口電廠3千戶 22日上午9點起停水11小時

〔記者謝武雄／桃園報導〕台水公司為配合捷運綠線工程辦理「大園區坑菓路(幸福路至崁下橋)配合管線遷移工程」，將於22日上午9點起至晚上8點，停水11小時施工停水，停水區域涵蓋大園、蘆竹地區及新北林口火力發電廠，預計影響戶數約3千戶，也建議民眾預先儲水備用，詳情可洽台水服務專線1910。

停水區域包含蘆竹區坑口里、山腳里、海湖里、濱海里；大園區菓林里、竹圍里及林口火力發電廠。

台水公司也建議民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間關閉抽水機電源；另建築物自來水進水口低於地面者，在停水期間，可將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

