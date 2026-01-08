大地工程技師等13類科考試將於6/6登場

大地工程技師等13類科考試將於115年6月6日到6月7日登場 。（考試院提供）

考試院院會今天(8號)通過，115年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段考試（第一階段考試）、驗船師、第一次食品技師考試、高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試地政士、專責報關人員、保險代理人保險經紀人及保險公證人考試，訂於115年6月6日（星期六）至7日（星期日）分別在臺北、臺中及高雄3考區同時舉行。

考試院說明，本次高等考試設大地工程技師（一）（應大地工程技師第一階段考試）、驗船師、食品技師、消防設備師等4類科；普通考試則設消防設備士、地政士、專責報關人員、財產保險代理人、人身保險代理人、財產保險經紀人、人身保險經紀人、一般保險公證人、海事保險公證人等9類科，合計共有13個考試類科，涵蓋工程、海事、食安、消防、不動產、報關及保險等各項民生領域，將為國家培育並補充專業技術人力，守護公共利益及人民生命、財產與安全。

考試院表示，各類科考試的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依相關考試規則辦理，詳細資訊將自115年2月10日起公告於應考須知及考選部全球資訊網，並預訂自2月24日至3月5日開放網路報名，考選部提醒有意報考者，儘早完成線上報名作業。