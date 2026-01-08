大地華園外台大戲「王子復仇記」登場 1/10水上國小開演

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由明華園總團培訓多年的青年演員所組成的「大地華園劇團」，改編國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國室內劇場創作大戲「王子復仇記」，1月10日晚上7點將於嘉義縣水上國小戶外盛大演出、免費欣賞，為力挺子弟兵並回饋嘉義鄉親，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳特別回到故鄉加碼客串演出。

文化觀光局表示，演出獲國立傳統藝術中心「重塑民間劇場—外台歌仔戲2.0」補助，嘉義縣政府共同主辦，「大地華園」特別將國家戲劇院首演的作品移師戶外，觀眾免費欣賞。

廣告 廣告

「王子復仇記」描寫分別由宮女及太子妃所生的兩位王子，因受宮中沖煞之說牽累，襁褓時期便流落民間，二十年後相逢，卻在陰錯陽差之下，宮女之子還拿著太子妃之子的隨身信物，回到皇宮冒名頂替，真王子得知真實身分趕回宮中，真、假王子展開一場精彩的皇位奪戰。

明華園首席編導陳勝國表示，雖然戲劇大師莎士比亞有非常經典王子復仇記，但明華園的「王子復仇」卻是完全不一樣的，透過劇中主要人物，描摹人性對權力慾望的貪、嗔、痴，從不同的角度詮釋「復仇」，雖然名為「王子復仇」，卻是描述對「天」的復仇，而非對「人」的復仇，不管上天加諸多少苦難，只要通過考驗，即是最大的復仇。

「大地華園」嘗試其改編為外台演出版本，由新生代演員李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎等人領銜主演，歌仔戲國寶孫翠鳳客串演出，期待讓精緻的歌仔戲藝術，從國家藝術殿堂走向戶外，民眾可以接觸到高質感的歌仔戲表演，邀請觀眾朋友把握難得的機會，一起來看戲。