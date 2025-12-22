大地震前兆？大阪道頓堀川突湧「巨量魚群」異象曝光！

國際中心／江姿儀報導



本月8日深夜日本青森發生規模7.5強震，最大震度達6強，劇烈搖晃不僅造成人員受傷，還導致道路塌陷、民宅火警、停水停電等情形。當天上午，北海道民眾驚見海邊出現異象，大量沙丁魚擱淺沙灘，被日本網友認為是「地震前兆」，引發熱議。震後日本政府發布報告示警「首都直下地震」風險，呼籲民眾及早加強防災準備。沒想到1名日本網友18日PO出日本大阪道頓堀的奇景，大量魚群突然現蹤，讓網友憂心是否為「地震前兆」。





大地震前兆？大阪道頓堀川突湧「巨量魚群」！異象曝光日網憂：該不會…

日本大阪道頓堀川驚現異象，日本網友憂心是否為「地震前兆」。（圖／翻攝自日本國家旅遊局官網、X＠ganbareore114）

原PO18日在X上發文表示「道頓堀爆發了大規模神祕魚類情形…」，並曬出1段影片，拍攝地點為日本大阪知名景點道頓堀的河道。畫面中本來看似平靜的河面，在鏡頭放大後，只見水波蕩漾之下，大量魚群在清澈的河水中翻騰湧動，數量龐大且密集到看不清河底。根據 日媒報導 ，當天日本記者也實際前往該地察看，果真在道頓堀川中發現大量魚群，現場也有不少外國遊客駐足觀賞。

大阪道頓堀川突湧「巨量魚群」，日人憂「該不會是要發生大地震了吧」、「1995年阪神大地震前似乎也曾出現過類似狀況」。（圖／翻攝自X＠ganbareore114）

貼文曝光，瀏覽次數將近3000萬次，網友驚呼「為什麼道頓堀突然出現大量神祕魚類？」、「道頓堀出現大量神祕魚類！ ？」、「魚的數量也太多了吧」、「什麼？ ！道頓堀有如此龐大的魚群意味著什麼？」，也有日人憂心「該不會是要發生大地震了吧」、「1995年阪神大地震前（道頓堀川）似乎也曾出現過類似狀況」、「我希望這不是地震的徵兆」，不過有有人指出「這是一群鯔魚！冬天常常能看到這種景象，也說明大阪的運河水質變得更乾淨了。」。根據 日媒報導 ，大阪自然歷史博物館魚類生物學專家松井明子指出，「我們認為這可能是一群小鯔魚。我們懷疑它們是隨著潮水來覓食的，但我們不能確定。」，另有專家解釋「鯔魚對溫度變化很敏感，所以它們有可能因為水溫下降而逃到了更溫暖的地方。」。





