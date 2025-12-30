即時中心／高睿鴻報導

我國東部海域近期很不平靜，接連出現多樁大型地震，同時，竟也造成部分國際海底電纜受損。數位發展部證實，位於台灣東部之SJC2、PLCN、FNAL、RNAL 及 EAC2 等國際海纜，部分區段發生障礙，獲報後，已立即確認各電信業者完成訊務調度作業。目前，數發部指出，障礙區段均運作正常，僅尖峰時段部分連線恐有些微延遲，但整體對外通訊維持穩定，籲請國人放心。

據悉，確認海纜受損後，數發部第一時間要求電信業者，啟動應變機制與訊務調度。數發部說明，依業者回報，目前已透過替代路由支援，確保通訊不中斷；針對EAC1、TSE-1、APG、TPE 及 APCN-2 等海纜，由於障礙點多位於日本、中國或新加坡鄰近海域，業者亦已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

廣告 廣告

數發部進一步重申，為確保通訊不中斷，已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。數發部亦承諾，相關海纜在海象條件許可的情況下，最快可於明（2026）年1月至2月期間完成修復。

數發部另也表示，將持續透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向，強化整體應變能力；並且，秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化我國海纜通訊韌性。

原文出處：快新聞／大地震惹禍！我國海纜驚傳受損 數發部親上火線回應了

更多民視新聞報導

國軍後備幹部群組竟「讚解放軍、唱衰台灣」 網轟吃裡扒外：這就是黃埔軍人？

天后實力！碧昂絲身家「突破十億美元」 夫妻資產破千億新台幣

創新高後台股今走弱！早盤下滑182點 台積電開1515元、跌15元

