大地震打電話去爸媽家 前主播：線路不通！所有一切都讓人想起921⋯

今(27)天晚間11時5分發生芮氏規模7地震，全台有感。前主播蕭彤雯說，趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯

蕭彤雯說，趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

27日晚間23:05，東北部地區發生芮氏規模7.0地震。震央位在北緯 24.69度，東經122.08度，即在宜蘭縣政府東方32.3公里處，位於臺灣東部海域。地震深度：72.8公里。全台有感。

蕭彤雯說，這震真的太可怕了！她趕緊打去爸媽家，結果線路不通！所有一切都讓人想起921⋯真的嚇到心跳漏半拍。

蕭彤雯提到，幾乎都四級！這也是相當罕見；希望大家只是受到驚嚇，但人都平安。北部因為盆地效應，感受可能比實際測到的震度更強。

網友留言「是真的有921的感覺，也是在要睡覺的時間⋯」、「真的一開始是上下抖動，就想起921！」、「經歷過921的人，多少都有921恐懼症，我剛就犯了」、「這個搖晃感覺，真的讓人很不安」、「現在睡不著了」。

