大坑九號步道觀音亭改建 山友質疑下小雨淋溼出太陽曬昏

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大坑9號步道大坑觀音亭經過3年的改建，10月22日啟用，讓山友們很開心，但是民進黨議員曾朝榮質疑，接獲山友陳情，新設的涼亭遮陽差、避雨更糟，都要求市府儘速補強遮蔭設施、增設座椅及植栽大樹，讓民眾有真正能乘涼避雨的空間。

建設局長陳大田表示，未來會持續補植大樹，並已要求養工處研議增設遮陽棚與座椅空間。

台中市九號步道的大坑觀音亭興建至今已30年，年久失修、結構不穩，市府2022年7月進行封閉整建，斥資8290萬元，在今年10月22日完工啟用。

廣告 廣告

然而，改建後的觀音亭理應受山友們歡迎，但是民進黨議員曾朝榮表示，觀音亭過去平均每天有7、8千人次造訪，是登山客與遊客必經的休憩點。但改建後雖宣稱遮蔭面積擴增至480平方公尺，但實際效果有限，下雨坐在涼亭底下仍被雨淋溼，烈日下更是熱得坐不住，甚至連原本可供休息的座椅都明顯不足。

曾朝榮指出，許多原有大樹在改建時被砍除，導致園區綠蔭銳減，建議市府應立即補植喬木，重建遮蔭景觀。他說，大坑是許多外縣市民眾來台中登山的首選，結果坐下來休息反而被曬、被雨打，這樣的觀光印象實在不好。

他強調，登山步道花了那麼多錢重整，結果休息點卻不能遮陽避雨，這樣的設計根本本末倒置，呼籲市府，儘速補強遮蔭設施、增設座椅及植栽大樹，讓民眾有真正能乘涼避雨的空間。建設局長陳大田表示，已要求養工處研議增設遮陽棚與座椅空間，未來將持續補植大樹，改善遮蔭不足問題。

陳大田強調，目前遮陰面積雖已提升兩倍，但仍有改善空間，會再與議員及地方代表討論後續設計。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

鳳凰颱風最新動態「大角度轉向台灣」！各地最大風雨時間曝光

把握今天好天氣！入夜北部有雨 週四鳳凰颱風恐登陸

