大坑平價火鍋新寵！九霸碳燒薑母鴨炭火陶鍋X活紅蟳超過癮

最近天氣冷颼颼，腦中第一個浮現的畫面，就是想來一鍋熱呼呼薑母鴨。在台中大坑九號步道巷口處，竟然開了一家很平價的薑母鴨，內用只要199元＋每桌100元開桌費，而且還不是隨便煮煮那種，是用陶鍋＋木炭慢慢燒，獨特的炭香讓湯頭超加分！這家「九霸碳燒薑母鴨」是豬飛近期最愛推薦朋友去吃的薑母鴨店，不只價格超親民、免服務費、半戶外的用餐環境、湯頭細節、紅蟳入鍋隱藏吃法，都讓人一試成主顧。

九霸碳燒薑母鴨｜大坑九號步道旁，半戶外環境很舒服

「九霸碳燒薑母鴨」的位置就在大坑九號步道附近，跟市區那種擁擠吵雜的店不一樣，半戶外的空間，旁邊就是樹林跟大坑山區，夜晚微涼吹來配上熱騰騰薑母鴨實在很合。一邊吃薑母鴨，一邊感受自然的涼意，很喜歡碳燒薑母鴨，但要能夠像這樣通風的環境幾乎沒有。有一種找到秘境的感覺（笑），很多客人都是傍晚先去九號步道踏青，下山後直接來吃，運動完補充熱量實在是剛剛好。

▲吃薑母鴨的這天我就是傍晚先去九號步道爬山，很幸運看到超美夕陽！從九號步道入口走到終點的觀音亭，沿路都挺好走的，算是很輕鬆的步道。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲「九霸碳燒薑母鴨」就在原本九號夜市裡面，晚上這區燈光很亮，對面有免費停車場，交通便利。

九霸碳燒薑母鴨｜199 元就能內用吃薑母鴨

先說最誇張的是～薑母鴨內用一鍋只要 199 元！（就是這價格，有湯有肉，每桌開鍋費100元）。用餐時間120分鐘，點餐方式是畫單，服務人員會送餐，不額外提供打包服務，有塑膠袋可以自行打包。

現在什麼都漲的年代，這個價格真的會讓人懷疑真的假的啦！親自來吃過後我真的是佩服老闆，很用心。一鍋薑母鴨再加上點的配菜，我們四人吃都感到飽足，誠意滿滿的基本鍋底，每天現熬的清甜湯頭、軟嫩鴨肉、爆炒薑片通通到位。

老闆說得很直白：「在經濟不好的時候，就想讓大家天冷可以不花大錢輕鬆吃鍋。」非常適合小家庭、下班想小聚，或是假日爬完步道想犒賞自己，這個價格真的很親民，吃飽飽、也不傷荷包。

▲有些食材是不定期更換不在菜單上，會直接寫在白板。

九霸碳燒薑母鴨｜陶鍋＋木炭現煮，香氣很到位

這家最迷人的地方之一，就是他們堅持用陶鍋搭配木炭來煮薑母鴨，不是瓦斯爐，而是真正的炭火。在台中已經很少有機會吃到陶鍋配上炭火薑母鴨了！這種鍋的湯頭是越煮越濃、越煮越香甜。

陶鍋慢慢吸熱、均勻導熱，搭配木炭燒出的火氣，湯滾起來時，那股薑香、蔬果清甜香會一直往上冒，層次非常明顯，是一般瓦斯爐煮不出來的。煮到最後湯頭依舊不死鹹或是苦掉，是越喝越順口耐喝那種。

九霸碳燒薑母鴨｜菜單

九霸碳燒薑母鴨｜溫體鴨肉＋薑片爆炒，湯頭清甜

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

「九霸碳燒薑母鴨」用的是溫體鴨肉，不是冷凍鴨肉，肉質吃起來比較有彈性、不會粉粉的，也不會很硬。下鍋前會先用大量老薑現炒，把薑的辛香逼出來，再加入以大量蔬菜熬煮的高湯，喝起來的湯頭清爽，薑味明顯但不辣喉嚨，我們整鍋嗑光光也不會覺得口渴狂喝水。

會建議可以煮到一半先把鴨肉吃掉，不要煮到最後拿來熬湯，會很可惜！畢竟溫體鴨趁新鮮吃口感會比較好，煮久了會散開。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲鴨肉都是當天採購的溫體土番鴨，肉質紮實有彈性、脂肪少且油脂分布均勻，用老薑、麻油煸炒，這是我吃過的薑母鴨數一數二好吃的鴨肉，久煮不硬不柴。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲湯頭都是當天現熬，用大量蔬果，像是蘿蔔、高麗菜、蘋果，還有湯頭好喝的秘密「甘蔗」一起熬煮，加入薑片和中藥材熬煮數個小時，難怪他們家湯頭喝起來很清甜，完全不會口乾舌燥。

台中的薑母鴨有兩派：「清爽型」和「濃郁型」，這兩種都有人喜愛。「濃郁型」著種在大量麻油、老薑、中藥材口感濃厚，「清爽型」則是少量麻油/中藥材、大量蔬果/大骨熬煮提鮮，整體清甜不油膩，吃完也不怕太燥熱。「九霸碳燒薑母鴨」就是清爽型的，我們吃下來覺得身體負擔比較沒那麼大，不會口乾舌燥。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

提供超過 35 種平價配料可以自由搭配，從內臟、丸類、菇類、青菜到火鍋料通通有。像是九層塔丸就是石二鍋吃到的那種，很推薦！鴨肉丸、豆皮、魚餃、龍蝦沙拉丸、鴨胗、鴨肝這些也很推薦點起來。想吃得清爽一點，多加菜，高麗菜、花椰菜、茼蒿。豬飛一定會點的：九層塔丸、龍蝦沙拉丸、鴨肉丸、豆皮、各種菜類。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲龍蝦沙拉丸會爆漿！有夠愛的！要特別跟你們說，豆腐乳也很厲害，有加入蒜香，沾著火鍋料吃完全不膩。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

一般薑母鴨店都不會有的白飯，這裡有！是升級版的瓜仔肉飯，鹹香夠味，好好吃！必點的麻油麵線也不能錯過！麵線加上些許豆腐乳醬就無敵好吃。

九霸碳燒薑母鴨｜隱藏版必吃：活紅蟳、大沙母加進薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

這個吃法學起來！幾乎在台中很少看到可以加入紅蟳一起煮的薑母鴨，沒想到「九霸碳燒薑母鴨」有耶！這真的是老饕級吃法，加點活紅蟳或大沙母，現點現處理，直接丟進薑母鴨裡一起煮，會煮出完全不一樣的薑母鴨風味，比原本的湯頭更讓人回味無窮。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

蟹膏、蟹肉的鮮甜會整個融進湯頭裡，升級成海陸版薑母鴨，那個湯真的好甜！豬飛最愛這種組合了。這個吃法老闆沒有特別宣傳，但懂的就懂！下次只要看到隔壁桌在煮，跟著點就對了。紅蟳、沙母每天限量供應，依照尺寸價格不同，還煮到一隻生命力十足的沙母，已經清完內臟、身體對切，放到滾燙的湯裡竟然蟹腳還在動，實在很鮮。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲紅蟳每天限量供應，依照尺寸售價不同，中紅蟳$380、大沙母$888

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲這裡還有東石鮮蚵可以單點，在冬天要能吃到好吃鮮蚵很不容易啊！畢竟不是肥美季節。海陸吃法的薑母鴨真的一絕。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中｜九霸碳燒薑母鴨

▲饕客的吃法還有這招！加入兩瓶米酒等燒開後湯頭變得格外鮮甜，我們就很愛這味！直接加點兩瓶米酒，趁炭火很旺再直接把酒精燒掉，甕裡的湯頭完全不一樣了，每一口都很鮮甜。

台中｜九霸碳燒薑母鴨

台中「九霸碳燒薑母鴨」真的很不一樣！雖然才開始營業一個月左右，還不是在鬧區裡，但來過的客人都成了常客。超便宜的199元價格配上在大坑的自然環境裡輕鬆吃飯聊天，還是用炭火陶鍋慢慢熬煮，空間舒適還能看到滿天星，真的很難不喜歡。對了！店家不能訂位，提早來都有座位不怕撲空。

九霸碳燒薑母鴨

▋營業時間：17:00-24:00(週二休)

▋地址：台中市北屯區東山路一段383號 （google map）

▋開爐費每桌 $100、用餐時間120分鐘、內用薑母鴨每份 $199（原價$300）、外帶套餐$500

周圍有停車格/對面公有免費停車場、無服務費、無訂位服務

文章來源：豬飛小姐的彩色生活