大坑10號登山步道加速復建 市府籲民眾配合封閉管制

台中市大坑風景區今年7月28日受到西南氣流帶來的豪雨重創，多條登山步道受損嚴重，其中以大坑10號登山步道災情最為明顯。為儘速恢復安全的登山環境，市府已啟動全面復建作業，並加快各項工程推動與行政程序。觀光旅遊局表示，此次豪雨造成多處公共設施毀損，災後重建經費龐大，市府已向中央申請相關補助，希望能一次性修復災害造成的損壞，讓市民與遊客能早日恢復安全、舒適的登山體驗。

觀旅局長陳美秀說明，大坑10號步道受損情形集中於0K+400、0K+750及1K+030，木棧道、原木階梯及邊坡均出現大範圍坍塌、掏空與沖刷，受損路段約占全線一半，現階段仍具有高度風險。此次復建工程已獲交通部觀光署3,667萬元補助，將以「安全改善」與「耐候工法」為主軸，進行木棧道與格框階梯整建、邊坡防護、排水系統改善、受損橋梁補強、跨越設施修繕，並更新步道指引及安全告示，以提高步道耐久性與防災能力。

廣告 廣告

針對部分民眾反映「大坑10號步道一年多未修復」，風景區管理所回應，10號步道於去年7月因颱風受損封閉整修，原預計今年6月底開放；期間曾與廠商多次協調工班進度，並於清明連假提前開放，但7月底再受颱風豪雨衝擊，邊坡再度大範圍崩坍，步道重新受損，因此不得不再次封閉。

管理所補充，目前大坑步道群中 2 號、3 號、4 號、5 號、6 號、10 號，以及中台科大觀音山步道仍因災後受損持續封閉，市府已獲中央核定總計9,538萬元辦理復建，提醒民眾務必遵守封閉與管制規定，因封閉區域仍可能發生落石、坍塌及地基掏空等危險，請勿進入，以確保個人安全。在復建完成前，建議優先選擇已開放且安全的替代路線，包括1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號及9-1號等7條步道。

觀旅局強調，市府將持續督導工程進度，力求相關復建作業如期甚至提前完成。風景區管理所於11月取得中央補助後，已同步啟動設計、招標及施工等程序，全力加速推動復建。