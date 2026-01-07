大坑9號步道潤餅攤停業多日 「爐灶留食渣」市府要查

台中市 / 綜合報導

台中大坑9號步道沿路有多個攤販，有眾在社群網路PO出1個潤餅攤位，爐具上還有食物殘渣，揶揄難道是12月31日趕著跨年，到現在還沒收拾，引起討論，回到現場，攤位一樣沒有營業，主觀機關觀旅局和建設局將要前往稽查，如果違反食安法，將函請衛生局查處。

攤位裡面的爐灶上，滿是潤餅皮，旁邊的鍋具，也留下蔬菜殘渣，櫥櫃中的盤子裝著沒收拾的蔥段，飄出酸臭味，這是在台中大坑的這家潤餅攤，一條70元有找，包出來有滿滿餡料，留言不少民眾都說料多實在，有民眾在網路質疑，是12月31日衝去跨年到現在還沒收拾，引起網友討論，有人說根本不會想去吃，還有人猜測，還是老闆身體不舒服？所以一直沒回來收？

廣告 廣告

非當事民眾說：「口味很多種啊，還OK啦還不錯吃，偶爾吃一下還好啦，覺得還好，反正大家做生意還要謀個生，不會(買)，(是太髒亂了嗎)對啊，沒整理。」民眾覺得，偶爾吃一次，衛生沒有影響那麼重，還有民眾認為，看到這樣的衛生，絕對不會買，回到現場，店家一樣沒有營業，附近商家說跟攤位老板不熟，只知道週日還有看到她，這幾天都沒開店，實際致電給老闆娘也沒有接。

台中市風景區管理所所長林政勳說：「本局將於近日配合，公園用地主管機關建設局稽查勸導，如涉違反食品安全衛生管理法部分，將函請本府衛生局查處。」爐灶、鍋具留下食材殘渣，究竟是常態還是突發狀況還要釐清，觀旅局和建設局將前往稽查，確認攤位環境與食品衛生是否符合規定。

原始連結







更多華視新聞報導

士林豆腐淋雨整夜！ 民眾憂恐有食安疑慮 衛生局將查

嘉義沙鍋魚頭名店食安連環爆！ 客又控吃到「塑膠袋」

連鎖餐飲點丼飯「吃到一半有蟑螂」 衛生局稽查

