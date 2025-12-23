大坑9號、9-1號步道打造聖誕限定「愛戀步道」

小久與阿知的戀愛故事等你來體驗。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府觀旅局推薦市民節慶新選擇——大坑九號與九之一號步道，這條深受市民喜愛的熱門步道，化身為一本「可以走進去讀的故事書」，在充滿愛與溫度的節日，邀請大家大手牽小手，或與心儀的另一半，漫步芬多精滿滿的山林，展開屬於「小久」與「阿知」的愛戀旅程。

觀旅局長陳美秀說，大坑九號與九之一號步道向來以坡度平緩、路線親民聞名，親子共遊、全齡同樂的登山首選。

透過「閱讀山林」的創意概念，步道轉化為一條隱藏版的「愛戀步道」，以故事方式串聯山林風景，講述「小久」與「阿知」從相遇、相知到相守的溫馨歷程，遊客在登山過程中，不再只是低頭走路，隨著步道節奏，一步步參與這場浪漫實境故事。

廣告 廣告

從九之一號登山口出發，跟著象徵陽光溫暖的「小久」踏上旅程，與活潑可愛的「阿知」在步道上來場不期而遇；途中設計象徵熱戀的「氣球升空」橋段，最後走向代表承諾與陪伴的「長相廝守」，每一段路程、每一處轉彎，都彷彿在訴說愛情的酸甜苦辣，登山成為一段值得細細品味的情感旅程。

觀旅局說明，步道沿線設置多處QR Code與甜蜜互動裝置，遊客可邊走邊掃描、閱讀故事內容，或留下合影紀念。來到山頂的「小狗鞦韆」時，不妨停下腳步，透過數位互動深入了解「小久」與「阿知」對未來的想像，或許也能在故事中，看見自己與家人、伴侶的影子。這不只是一趟爬山行程，更是一場與自己、與重要之人對話的心靈旅程。

聖誕週末，與摯愛或家人坐在九號步道涼亭，遠眺台中市景與浪漫夕陽，吹著微涼山風，感受彼此的陪伴與心跳，這樣的回憶，往往比任何昂貴禮物都來得珍貴。