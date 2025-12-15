大坪數的起點哲學：毛胚屋，設計主導權的極致展現；設計團隊如何在極限自由中呈現「從容美學」

編輯 Michelle｜圖片提供 AJA安頡建築室內設計

毛胚屋不只是一種房屋狀態，它是設計主導權的極致展現。它保留了建築主體結構，將隔間、管線配置、飾面等一切都推回「原始零點」。這種狀態的最大價值在於其「極限自由度」，讓屋主能擺脫預設框架，實現與個人需求和品味完美契合的定製化設計，雖然這也意味著更長的工期和更高的費用投入，但對比未來長期的生活體驗，毛胚屋設計它換來的是對未來生活藍圖的完全掌控。



對AJA安頡建築而言，毛胚屋能讓設計師不受既有格局限制，重新定義空間比例、光線流動與居住者的生活節奏。尤其在面對大坪數住宅時，AJA 將這個起點視為釋放空間潛能的關鍵，讓家的形貌隨心而生，確保最終呈現的，是穩定、從容，且具有深刻層次感生活風景。



Case 1 留白與比例，讓生活回歸節奏——台中 SKY TOWER《 客製化設計 秩序 從 毛胚 到 低調奢雅 》

位於台中市政路的 SKY TOWER，一戶室內70 坪的毛胚大宅，設計主軸緊扣「低調奢雅」。透過毛胚屋的極高彈性，將空間從零開始重塑，以暖白色調鋪陳柔和基底，襯托出材質層次的細膩變化。玄關以黑色石材奠定沉穩氣勢，透過木質紋理溫潤過渡，並局部以古銅鍍鈦點綴細節，於色彩與材質的平衡對比中展現都會寓所的層次感。



以機能分流，創造心理上的安全感

毛胚屋的無隔間狀態 ，安頡建築完全客製化動線，實現精妙的多向分流動線 ：入門後以不同動線通往客廳、衛浴、儲藏室等。不僅明確劃分了公私動線，更巧妙形成了「內外緩衝帶」，有效地阻隔梯廳噪音，確保返家動線不干擾起居。尤其在後疫情時代提供一個完整的安全轉場區，外側區域整合洗手、電子衣櫥/殺菌設備等功能，正是得益於 毛胚屋 在 水電配置 上的 最高自由度 ，可以精準預留所有機能點位，讓安全感與生活動線完美整合。



空間重塑：以幾何和弧線定義秩序

由於是毛胚交屋，能夠在基礎工程階段，精準控制天花挑高與牆面弧線的泥作及結構整合，對設計師而言，大坪數住宅的美感不在於裝飾，而在於「比例的秩序」定義美感。在此案中，天花挑高放大空間尺度，客廳以高低落差界定場域，溝槽燈帶柔化光線並營造溫潤氛圍。電視牆以幾何層疊呈現立體深度，強化視聽焦點；開放式餐廳的橢圓桌與弧形天花相呼應，吊燈垂落映照桌面，為日常用餐增添儀式感；廚房轉以深色調鋪陳，中島餐桌夜間化身私宅酒吧；而主臥以幾何繃布床頭與雙面採光打造靜謐層次，賦予舒眠氛，成就了低調奢雅的訂製化寓所。



大坪數生活訂製化思維：

廣告 廣告

● 多向分流設計：入口處以門片區分動線，讓公共與私領域自然分隔、互不干擾，並設有儀式感的緩衝區。

● 結構整合天花：如何修飾建築結構與管線，同時創造柔和的光影節奏。

● 材質層次平衡：透過材質紋理，運用比例，形塑細膩的訂製寓所。



Case 2 重構秩序，三代共融的生活劇場

Royal Village House 由兩戶透天合併的七層毛胚別墅，總面積逾三百坪，居住成員橫跨三代。面對龐大的空間體量，AJA安頡建築在 毛胚階段進場 ，全面重整了垂直結構系統樓梯、電梯與基礎工程、水電管線配置等廚房、衛浴系統，讓整棟建築的動線邏輯重新成形。不同生活節奏的有機分區，從地下層至頂樓，每層皆有獨立且層層串聯的機能分區：



● 地下二層：藝廊為概念，將車庫升級為兼具迎賓與展示功能的空間；需要地面材質的精準施作，以及燈光投射的預埋線路，這都是在毛胚階段即訂製完成的高強度客製化成果。讓燈光投射在牆面與車體之間，為每一次的日常進出增添「回家」的儀式感。

● 地下一層：以集合住宅公設的概念定義此區 ，為訪客和家人的共同娛樂場所，沒對外窗的空間減少了對外界干擾，特別創造流明牆面模擬天光，並設置新風系統，引入足夠過濾過的新鮮空氣創造舒適的環境，其管線與機房的預留空間與電力負載計算，都是依賴毛胚屋的優勢。

● 地上一樓：凝聚家庭的核心空間。廚房與中島成為家庭的核心場景，是三代人用餐、交流的核心舞台；高低天花間以圓弧銜接，將客廳與餐廳空間自然串連，保持視覺動線的流暢性。

● 高層空間：品味延伸與絕對私密。主臥獨佔一層，將休息、收藏、視聽和壁爐機能融合為一，以居者對生活品味的延伸，營造出安靜與獨立的專屬私領域。



整棟住宅在光影和動線的引導下，緩緩展開三代人共同生活、又保有各自獨立的垂直生活劇場。



大坪數生活訂製化思維：

● 分層立體規劃：將垂直空間視為獨立生活單元，兼顧私密與共融的平衡。

● 儀式感：儀式感的塑造，強化回家的歸屬感與滿足感。

● 光線的節制與留白：嚴格控制照明的密度與強度，確保空間的「呼吸感」與節奏，避免大空間帶來的空曠失重感。

● 環控系統: 控制光線與空氣打造舒適的場域。



AJA安頡建築室內設計／胡昌明

地址：台中市西區臺灣大道二段573號7 D

電話：04-23210311

Email：axdg.aja@gmail.com

網站：https://www.aja-archi.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>AJA安頡建築室內設計

立即聯絡>>>AJA安頡建築室內設計