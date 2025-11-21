大型企業徵才驚見超大咖男星！創業當CEO 現場無預警宣布好消息

記者鄭尹翔／台北報導

炎亞綸在 11 月 20 日生日當天舉辦生日會，現場不只與粉絲近距離互動，更在活動中送上「雙重大禮」，讓全場尖叫不斷。他宣布歷經三年打造的全新專輯《Ikigai》全輯 10 首歌於當晚無預警上架，同時驚喜公開海外巡迴計畫，12 月將以泰國作為首站開跑。

炎亞綸生日會以大型企業徵才大會為主題。（圖／晴空鳥提供）

這場生日會以「大型企業徵才大會」作為創意主題，呼應炎亞綸近年投入創業的真實人生。他設定「司機、行政助理、情緒保全、垃圾分類員」等象徵性職位，幽默比喻身為 CEO 的日常與心理需求，更讓粉絲重新看見他音樂以外的生活面貌。今年生日會沒有安排大量表演，而是希望粉絲能把焦點放在他即將推出的新作品《Ikigai》。

活動進行到尾聲時，來自香港、澳門、日本、韓國的歌迷集體送上驚喜祝福，並交給炎亞綸厚厚一疊手寫卡片。他在台上讀著讀著忍不住哽咽，整場瞬間變成淚水與感動交織的畫面，溫馨破表。他也坦言自己每年吹蠟燭時都會有點害羞，但今年唯一的願望，就是「身邊的人都健康」。

在活動中，他也宣布正式啟動 YouTuber 身份，推出《我偷偷升級》系列，將帶大家看見他作為 CEO 的真實生活，包括奔走會議、談判、產業開發等全新側面。

新專輯《Ikigai》是炎亞綸從 2022 年做到 2025 年的心血之作，由陳珊妮擔任製作人，葛大為首次完整包辦全專詞，集結多位重量級音樂人參與。他形容這張作品是「生命切片」，記錄自己三年的轉折、思索與療癒，也希望聽眾能從中找到屬於自己的「Ikigai」──每天活下去的小理由。

