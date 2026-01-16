大型企業訂單回穩 減班休息大減近2000人

（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，實施人數較上期大幅減少近2000人。勞動部表示，主因是百人以上企業停止實施較多，台美關稅談判完成總結，後續會持續關注減班休息實施狀況。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計317家、實施人數5410人，與上期公布實施家數385家、實施人數7371人相比，這次家數減少68家，人數減少1961人。

數據顯示，另有102家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有2838名員工恢復原本工時。

勞動部勞動及就業平等司長黃琦雅向媒體表示，這期減班休息主要實施行業仍為製造業中的金屬機電工業，實施家數215家、人數4016人，占製造業的8成。

至於因為受到美國關稅影響的部分，黃琦雅說，這期有252家、人數4485人，但相較於上一期，家數減少57家、人數減少1924人。

黃琦雅說，這期實施統計大幅減少，主要是因有大規模企業停止實施，有11家大型企業停止實施，人數就有1554人，廠商回報都是因訂單回穩停止實施，但後續是否會施行還要再觀察。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，行政院透過新聞稿表示，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

黃琦雅表示，後續會持續關注相關減班休息狀況。（編輯：管中維）1150116