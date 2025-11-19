大型倉儲收納救星 為企業打造更高坪效的倉儲模式

（生活中心／綜合報導）在物流速度決定競爭力的時代，倉儲空間不再只是堆放貨物的場域，而是企業運作的心臟。神助提供的移動貨架，又稱重型移動，以高坪效、高荷重與高彈性為核心，為企業打造全新的倉儲使用體驗，讓有限空間發揮最大效能。

圖／神助物流設備 提供

傳統倉庫配置較舊，倉儲坪效長期低落

多數老舊倉庫仍沿用固定式貨架與僵化走道配置，為了保留人員與堆高機進出空間，貨架間必須保持固定距離，造成大量閒置面積。當出貨量提升或貨品種類增加時，企業往往只能依賴外租倉庫或擴建空間，增加營運成本。傳統架設方式也不便拆改，使倉庫難以因應季節性、高峰期或業務變動的需求，最終導致空間利用率持續低落。

貨品種類繁多，傳統架設無法維持合理庫存登記

現代倉庫不再只存放單一品項，而是包含大小不一的貨品、半成品、材料與客製化訂單。輸入與取貨流程複雜，加上固定式貨架彈性不足，容易造成分類混亂、擱置錯誤與庫存記錄偏差。缺乏系統化收納與清楚的空間邏輯，使員工需要花費大量時間尋找物品，不僅降低效率，也提高出貨錯誤率。傳統收納方式無法對應快速流動的供應鏈，更難建立完善的庫存管理制度。

圖／神助物流設備 提供

為需求而生的移動貨架：高荷重、高坪效，支援電動或手動操作

神助智能的移動貨架，以工業級底盤結構與高強度承重能力為基礎，即使面對大量物料或重型包材，也能保持穩定滑行。透過軌道式或無軌定向導正機構，貨架可依需求集中或展開，原本需要預留的多條走道變為僅需一條，大幅提升坪效。面對不同倉庫規模與類型，企業可自由選擇電動或手動驅動方式。電動：適合高頻作業與大型倉儲中心，簡化操作並提升安全性。手動：則適用於一般倉庫或加工廠，成本更親民，維護更容易。透過簡易操作，即可讓倉庫從固定配置轉變為可動式收納單元，讓空間能真正依需求調整。



可應對未來智慧倉儲需求：模組化設計讓擴充更有彈性

面對自動化、AMR無人搬運車、AI 庫存分析等新興倉儲技術，設備的延展性變得至關重要。神助移動貨架採用高模組化設計，可依貨品尺寸調整層架深度、延伸高度，或快速組合成不同功能區。未來倉庫若導入智慧軟體、物聯網偵測、甚至自動取貨臂，也能輕鬆整合，不需重新打造整套架構。當企業規模擴大或品項增加時，只需加入相同模組即可擴展容量，讓倉庫能隨業務成長不斷升級。

圖／神助物流設備 提供

神助智能移動貨架，為企業帶來更高效、更彈性的倉儲未來

每一家企業都希望倉庫能隨業務而變，不再受固定架構限制。神助以嚴謹工程技術打造的移動貨架，從高坪效、高荷重到未來可擴充的智慧化結構，都是為了讓企業在競爭激烈的供應鏈環境中保持優勢。無論是老舊倉庫改造、快速擴充需求，或智慧化倉儲的未來規劃，神助移動貨架都能成為企業的最佳倉儲夥伴，讓每一寸空間都能被妥善運用，真正發揮最大效益。

