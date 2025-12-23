大型光電案場開發恐增至8年 7大公協會憂明年20GW難達標

【記者許麗珍／台北報導】立法院11月三讀通過俗稱「光電三法」修法，全面加嚴太陽光電納管條件，7大光電相關協會憂心未來太陽能設置速度將再放緩，大型案場開發時間恐增至6到8年，在年度設置量成長明顯失速下，將難以支撐明年達成20GW的政策目標，協會並提出提升太陽光電有效供給量的兩項實務解方。

2025年11月14日立法院三讀通過修正《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，也就是俗稱的「光電三法」修法，不但加嚴規範太陽能設置，未來環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電、設置40公頃以上或容量40MW瓩以上，都須做環評，但排除屋頂型、100平方公尺以下面積且自發自用、面積1公頃以下通過環評者。

廣告 廣告

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會副理事長許俊吉表示，環評修法對光電產業造成實質衝擊，不但95% 合法守法業者將受影響，綠電設置速度也將大幅放緩，綠電供給趨緊、成本上升，未來多數案場需走1至2年完 整環評偏遠地區，農漁民自發自用光電也得被迫做環評。

太陽光電產業永續發展協會（TPiSA）創會理事長、寶晶能源董事長蔡佳晋指出，大型案場開發時間將顯著拉長，以前開發時間估約4到5年，未來恐增至6到8年，對於「簡易環評」一說，他認為只要進入環評，環境觀測需半年時間，委託環評公司撰寫報告與提案又需3個月，送件審查再需3個月，後續安排小組會議、送交環評大會等行政流程，又再加半年到1年，最快也要1.5年到2年才能完成環評，而且這還不代表農業部農地審核或內政部地目變更能順利通過。

太陽光電產業永續發展協會理事長、大亞董事長沈尚弘則表示，環評三法是不論好壞細胞通通消滅的「化療法案」，產業要的則是「精準治療」，針對法規不完善之處修改，為再生能源產業保留彈性。

許俊吉另表示，台灣太陽光電推動政策及目標是明年達成20GW，但年度設置量成長已明顯失速，現行制度難以支撐政策目標，若要於明年達成20GW目標，單一年度需新增約4.8 GW，為近兩年實績的2至5倍，現行推動速度顯著不足。

許俊吉觀察台灣太陽光電受理案件與已併聯容量現況發現，目前僅約19% 受理光電容量，真正完成併聯、可以發電；已受理光電容量為80.6 GW，但實際已併聯容量僅15.3 GW，超過65 GW停留在非發電狀態，而且是小案先過，大案因地面型及農電卡關，他更直指行政時程、環評趨嚴、饋線不足，導致大量投資無法轉化為實際供電能力。

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會副理事長許俊吉表示，年度設置量成長已明顯失速，若明年要達成20GW目標，單一年度需新增約4.8 GW，現行推動速度顯著不足。圖為經濟部能源署統計資料

太陽能光電發電系統商業同業公會副理事長、金華成總經理黃進成就表示，未來若要擴大太陽能規模，饋線容量恐成為限制，他指出傳統一條饋線僅能容納5.5MW電力，隨著太陽能發電效率與技術提升，後續開發將因饋線不足被卡住，希望台電持續電網強韌計劃，將單條線路的容量提升到10MW以上，他並表示「光電三法」修法並未設定明確的生效時間，政府在制定法規時不應回溯已投入成本或申請中的舊案，否則會削弱投資信心。

許俊吉建議，提升太陽光電有效供給量的實務作法，包括突破用地與電網限制的兩大推動策略，重新檢討工業既有加建屋頂活化納管運用，他進一步說明，重新檢討工業區原有4種樣態違建屋頂，容許太陽光電建置，讓既存屋頂空間設置太陽光電系統，轉換為綠能資源開發，預期2年內可貢獻2GW裝置容量。

許俊吉另建議，針對老舊案場衰減率達到相當程度時，透過電廠表後單獨加裝小型儲能設備，並將衰減及儲能的容量，同意由原設置者申請移轉至同一饋線的另地建置，除了可預期2年內將可貢獻2GW裝置容量外，也可強化該饋線的電網韌性。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

AI概念股勁揚美股報喜！AMD、甲骨文飆逾6% 台積電ADR收紅

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

