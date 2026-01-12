大型吊具拍MV倒掛男演員 生命樹主唱小王子在旁同步感受

【緯來新聞網】成軍15年的樂團生命樹，去年7月開啟全新音樂計劃，帶著新歌登上北流「享綠生活派對」和「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，並於平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15 週年感謝祭」。新歌〈黑羊〉MV 今（12日）正式上線MV團隊特別出動大型吊掛器材，特意以高空墜落鏡頭捕捉心境碎裂的瞬間，主唱小王子在一旁同步感受，甚至興奮表示：「我也想試試看！」

樂團生命樹主唱小王子以及MV男主角佑群。（圖／植光土壤音創提供）

在MV敘事中，男主角佑群戲份吃重，必須在體能與情感的極限邊緣，演繹內心世界與現實崩塌的重疊。他如同一隻「黑羊」，在眾人的推擠與唾罵中一路退向邊緣，最後更被推上命運的刑台，從高空直線墜落。那種宛如經典恐怖片《大法師》般的吊掛鏡頭，將受害者內心血淋淋的墜落感如實定格，畫面令人不寒而慄。吊臂拍攝進行時，早已抵達片場的小王子，親眼目睹這場將內心痛楚具象化的視覺衝擊。起初他雖感到屏息與些許恐懼，卻在鏡頭的張力中看見了情感被徹底提煉的生命力，直呼：「感覺雖然可怕，但好想實際體驗看看，這種將痛苦轉化為畫面的過程太震撼了！」

生命樹 15 週年單曲〈黑羊〉MV出動大型吊掛器材。（圖／植光土壤音創提供）

主唱小王子在旁看著佑群年紀輕輕便能精準駕馭如此沉重的角色，直誇對方敬業。談起學生時期，小王子爆料自己算是不太乖的一群，也承認人生許多的難得回憶正是在這段時期發生。他認為，唯有不甘於現狀，才能看見不一樣的風景：「慶幸當時的我不甘被體制馴服，那是生命中最快樂、也最勇敢的時期。正因為那時的挑戰，才換來如今能自由創作的靈魂。」作為生命樹的「內耗王」，如今他也找到方法讓自己擺脫內耗。成軍 15 年，生命樹也曾擦槍走火，經歷過情緒激盪的磨合與意見分歧的交鋒，但彼此總有默契：「先喝一杯再說，聊一聊就好了。」無可取代的革命情感可見一斑。

